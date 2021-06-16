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Президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию о союзничестве

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- Бакыт Басарбек
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Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Церемония подписания документа состоялась в городе Шуша по итогам переговоров двух лидеров, передает агентство Anadolu.

"Сегодня исторический день. Сегодня мы принимаем президента Турции, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденной Шуше. Мой брат многократно был в Азербайджане, но в Шушу прибывает впервые. Совместная декларация о союзничества, подписанная нами сегодня, поднимет наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации говорит само за себя. Все пункты этой декларации являются гарантией нашего дальнейшего сотрудничества",- сказал господин Алиев.

Он назвал подписание документа историческим достижением. По словам президента Азербайджана, данная декларация демонстрирует единство двух стран.

Шуша - второй по величине город Нагорного Карабаха. Согласно трехстороннему соглашению, подписанному в ноябре 2020 года, Азербайджан получил два райцентра, входившие в советское время в состав Нагорно-Карабахской автономной области,- Шушу и Гадрут. Также Армения передала Азербайджану три района Карабаха: Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Источник: kommersant.ru


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URL: https://www.vb.kg/402258
Теги:
Азербайджан, Турция, сотрудничество
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