Финтех в Кыргызстане: Опасны не реформы, а консервация нищеты

Опасны не реформы, а консервация нищеты в стране. Об этом заявили инициаторы закона о Финтехе Саматбек Ибраев и Бактыбек Турусбеков, отвечая на статью "Развитие финтеха в КР: Кому выгоден опасный для страны законопроект?".

Депутаты Жогорку Кенеша с группой экспертов подготовили развернутый ответ по существу приведенных в статье доводов. Редакция VB.KG публикует его полностью:

"Коротко об истории подготовки и создания обсуждаемого законопроекта о финтехе в КР. Определение финтеха будет дано ниже.

Современные финансовые технологии - это громадные возможности для государства, бизнеса и граждан. Сегодня за лидерами финтех-рынка гоняются ведущие страны. Нью-Йорк, Франкфурт, Лондон, Сингапур, Европа… даже Африка запустила свой финтех проект и уже привлекла сотни миллионов долларов инвестиций на его развитие.

В Кыргызстане, требующем глубоких и всесторонних реформ, сегодня на финансовых рынках:

НБ (Нацбанк - ред.) торгует золотом в розницу до 30% (!!) комиссией, сетуя на то, что рынок и спрос мал. При том, что речь идет о грядущей пенсионной системе, основанной на накоплении части денег миллионов граждан в золоте. Как с такими "дикими" комиссиями и при отсутствии технологий мы будем копить нашим гражданам пенсии? Необходимо будет проводить миллионы транзакций в час, а Нацбанк при его технологиях в лучшем случае способен на сотни. В то время, как в цивилизованных странах возможна покупка золота с комиссиями в десятые доли %.

Технологический уровень банков Кыргызстана, к сожалению, довольно низок. Об этом много уже написано в публикациях последних месяцев. Требования времени - идти быстрее, иначе отстанешь навсегда. Финтех дает такую возможность всем участникам рынка. Уже не говоря об огромных возможностях за пределами банковского сектора (энергетика, телекоммуникации, программы лояльности, даже торговля предметами искусства и многое другое).

В КР выданы разрешения в НБ на работу 134 микрофинансовым организациям (!), дающим займы населению под огромные разорительные проценты. На рынок КР Нацбанком выводятся компании с псевдо-платежными системами и сомнительной репутацией.

И при этом Глава Нацбанка говорит, что банковская система КР современна и надежна. Адекватно и в интересах ли страны оценивает ситуацию г-н Абдыгулов, имея вознаграждения около 400 000 сомов в месяц? (данные приведены из официального отчета НБ за 2020 год).

Инициаторами законопроекта в КР совместно с финансовыми экспертами, юристами был тщательно проанализирован мировой опыт в создании законов, регулирующих регистрацию и деятельность финтеха, учтены и сведены к минимуму все возможные риски: для государства, для бизнеса, для граждан. Современные финтех-платформы оснащены системами мониторинга подозрительных сделок, идентификации клиента, блокируют утечку персональных данных, имеют патенты ведущих стран мира. Именно и только такие компании надо привлекать для работы в стране.

Закон о финтехе активно обсуждался в экспертном сообществе и СМИ в течение 3-х месяцев (см.ссылки в конце материала). Авторы: финансовые аналитики, банковские эксперты, научные сотрудники в сфере финансов с докторскими степенями и профессорскими званиями, депутаты, разработчики финтех-платформ международного уровня.

Все ожидали содержательной и глубокой дискуссии по этой теме со стороны специалистов Нацбанка, их участия в обсуждении, совместной проработке законодательной базы. В итоге, документ был создан экспертами и депутатами, при участии Правительства.

О заголовке статьи - слово "опасный" приводится здесь в намеренно искаженном смысле. Опасности для страны, бизнеса, граждан - это отсутствие экономических реформ и консервация нынешней нищеты.

Высказывание №1:

Автор статьи пишет: "Прежде всего, надо понять, что такое финтех? Финансовые технологии или финтех – это технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. Наиболее перспективными финансовыми технологиями являются: большие данные и анализ данных, мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры, облачные технологии…

И зачем депутату закон по финтехнологиям, если с 2019 года Нацбанк КР реализует цифровую трансформацию банковских услуг, а с 2020 года - "Концепцию развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы", которая предполагают внедрение множества новых цифровых технологий и их регулирование?".

Ответ группы экспертов №1:

Определение финтеха дано неверно. Сегодня есть каноническое определение, вошедшее в энциклопедии:

Финансовые технологии (финтех) - это отрасль, состоящая из компаний, использующих инновационные технологии в финансовой сфере. К ним относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные состоявшиеся организации, улучшающие и оптимизирующие предоставляемые финансовые услуги на основе принципиально новых технологических решений.

Термин "финтех", в первую очередь, означает не технологии, как таковые, а именно технологичные финансовые компании, работающие как самостоятельно, так и сотрудничающие с традиционным финансовым сектором (банки, страховые, энергетические, телекоммуникационные и др. компании).

Поэтому, "закон о финтехе" - это, прежде всего, закон, восполняющий огромный пробел в законодательстве КР о порядке регистрации в Республике новых финансовых стартапов. НБ может спокойно заниматься "Концепцией развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы". Законы по финтеху будут ему только в помощь.

Высказывание №2:

Автор статьи пишет: "Начнем с открытия корреспондентских счетов финтех-компаний в Национальном банке КР".

Ответ группы экспертов №2:

Мнение автора во многом объясняется тем, что подобной практики действительно ранее не было. Попробуем разобраться и понять: что именно нужно и можно совместно сделать.

Финтех-компании безусловно являются финансовыми организациями, работающими на финансовых рынках, их работа и функционал плотно связаны с банковской деятельностью. Отличием является отсутствие высокорискованных операций (кредиты, депозиты, работа на рынках ценных бумаг). Совершенно логичным является то, что контролировать финтех – обязанность Центрального банка, как и всех прочих финансовых структур.

Работа на финансовом рынке финтех-компаний должна подпадать под контроль регулятора. Финтех-компании должны иметь прямой доступ к национальной платежной системе наравне с банками. К тому же наличие корреспондентских счетов в НБ позволяет НБ оперативно контролировать все движения денежных средств.

Важнейшее достоинство финтех-платформ - быстродействие. Скажем, сохранение части пенсионных накоплений в золоте - это миллионы транзакций в час. Есть ли такое быстродействие у финтех-платформ? Да, есть. Но при ряде условий. Необходимую пропускную способность в платежах можно обеспечить при прямом подключении к автоматической клиринговой системе Нацбанка. Такая архитектура вполне адекватно решает проблему обработки миллионов транзакций.

Можно ли решить эту задачу, открыв счёт в коммерческом банке? Тоже можно, но только если у него есть мощный открытый API - "Application Programming Interface". А вот с этим то и возникает проблема. Таких коммерческих банков в Кыргызстане нет. А значит и единственный выход - открывать корреспондентский счёт в Нацбанке.

Эксперты оценили снижение скорости транзакции при работе финтех-компаний через коммерческие банки во многие тысячи раз. Может быть, вообще придется каждую платежку клиента отправлять вручную. К тому же финтех попадет и в зависимость от технических регламентов коммерческого банка, капризов его специалистов и отказоустойчивости самого банка. Столько Нацбанк создаёт проблем буквально на пустом месте!!!

Не только резкое замедление скорости транзакций погубит идею финтех-революции в Кыргызстане. В Кыргызстане, в отличие от международных финансовых центров, нет надёжных банков с рейтингами AAA. В любой момент может разориться любой банк. В этом случае все финтех-компании, обслуживающиеся в этом банке, вслед за ним уйдут с рынка. На этом будет поставлен жирный крест на модернизации финансовой системы Кыргызстана.

Высказывание №3:

Автор упоминает: "Самая сильная сторона коммерческих банков и платежных сервисов на сегодняшний день - грамотно построенная корреспондентская сеть. Считается моветоном проводить платежи более чем за 24 часа, в какую бы страну вы не отправляли деньги".

Ответ группы экспертов

Совершенно, верно. Поэтому финтех-компании нужно поставить в один общий ряд с другими участниками национальной платежной системы. В самое ближайшее время будет считаться моветоном проводить платежи не в физическом онлайне.

Высказывание №4:

"Для новых финтех компаний подобная оперативность и цена транзакций является наибольшим конкурентным преимуществом. Трудность заключается в том, что большинство банков мира откажутся открывать корсчета для новых и никому неизвестных финтех компаний или банковских стартапов. Особенно, если стартап зарегистрирован в одной из оффшорных стран".

Ответ группы экспертов:

Мы обсуждаем законопроект для регистрации финтех-компаний, созданных на территории КР и для работы в основном на территории КР, поэтому не понятно, о чем вообще ведётся речь. В случае, если участниками бизнеса являются иностранные структуры и лица, то они должны быть проверены по всем регламентам. Эта процедура также отражена в законопроекте.

Высказывание №5:

Автор пишет: "Кроме того, большинство финтех-компаний занимается платежами третьих лиц, а это большой риск для банков. Для серьезного банка важнее противодействовать отмыванию денежных средств, то есть соответствовать требованиям AML, чем получить прибыль.

Крупные международные банки обычно смотрят на специфические обстоятельства предполагаемой деятельности клиента, тип проводимых ими транзакций, объемы, страну происхождения активов и назначения транзакций. Это объясняется страхом столкнуться с так называемыми "банками-оболочками", которые существуют для "отмывания" криминальных и коррупционных активов. Поэтому они неохотно открывают корреспондентские счета платежным сервисам, в том числе и финтех-компаниям.

Ведь даже если банк смог открыть счета в банках-корреспондентах, он будет сталкиваться с постоянными угрозами мошеннических транзакций, заморозки своих корсчетов в других банках, вести борьбу за сохранение своих банковских отношений с другими участниками клирингового обмена".

Ответ группы экспертов:

Если мы говорим, что финтех-компании открывают счета в НБ для проведения платежей, то мы, конечно же, знаем, что они обязаны соблюдать всё необходимое AML-регулирование, которое применимо и к обычным банкам, работающим в КР. Речь в законопроекте идёт об открытии счетов для местных кыргызских компаний в кыргызском НБ, причем тут иностранные банки и их политики?

Высказывание №6:

Из текста автора: "Представьте, что станет известно, как Национальный банк суверенного государства открывает счета компаниям, которым отказали везде из-за несоответствия требованиям по отмыванию средств. Как, думаете, это отразится на имидже всего государства? И как это отразится на нашей экономике, если целая страна будет изгоем в международных финансовых и платежных системах?"

Ответ группы экспертов:

Если какая-либо компания подозревается в отмывании и пытается зарегистрироваться в КР, то НБ должен написать мотивированный отказ в её регистрации, что предусмотрено законопроектом. А тот факт, что КР совершенно никак не стимулирует именно развитие финтех-сектора, совершенно точно отражается на имидже государства - страна становится аутсайдером даже в Центральной Азии.

Высказывание №7:

Автор говорит: "Что касается доверительного хранения золота финтех-компаний, то, согласно международным стандартам тут должны быть иные, более жесткие требования к системе безопасности и контроля. Иными словами, для предоставления услуг доверительного хранения ценностей хранилище должно быть класса Форт-Нокс".

Ответ группы экспертов:

В настоящий момент в КР нет хранилища класса Форт-Нокс, Бринкс и пр. Но есть полноценно работающее хранилище в НБ, которое надежно, раз там хранится золотой запас страны, и факт использования данного хранилища, наоборот, позитивно скажется на имидже страны и НБ, который лично сможет контролировать, чтобы заявленные золотые активы всегда соответствовали золотым пассивам.

Безусловно, есть хранилища коммерческих банков. Не исключено, что они защищены от проникновения грабителей. Однако в случае банкротства коммерческого банка вопрос сохранности золота в нём и его истребования - под большим вопросом.

Недопущение мошенничества - важнейший вопрос. Предположим, финтех-компания открыла корреспондентский счёт в Нацбанке, значит она будет ежедневно высылать ему свой баланс. А если ещё и золото под надзором Нацбанка в его хранилище - то вот он - золотой ключик, который открывает дверь в мир надёжного финтеха.

Мы не ответили ещё на один популярный у НБ аргумент против хранения золота в хранилище Нацбанка. Якобы это ставит под угрозу раскрытие гостайны. Полагаем, что это довольно безосновательные опасения. Как финтех-компания может нарушить гостайну, когда она будет лишь производить операции с золотом, ей принадлежащим и находящимся в хранилище Нацбанка? Все операции по купле-продаже, включая выдачу выписок, будут производиться в электронном виде. Финтех-компания никогда ничего не будет знать о хранилище, его местонахождении, находящихся там других ценностях, и никогда даже его не посетит. Так работают все хранилища мира. Выбор же хранилища Нацбанка объясняется лишь надёжностью контроля за количеством и сохранностью там драгметаллов финтех-компаний.

Высказывание №8:

Автор статьи пишет: "Не только Кыргызстан, но и многие развитые страны мира не могут себе позволить строительство, а также содержание подобного хранилища с соответствующей системой безопасности и контроля. И опять же, вопросы соответствия требованиям по AML деятельности финтех-компаний, чье золото собираются хранить в Национальном банке".

Ответ группы экспертов:

Но, тем не менее, у НБ оно есть и отвечает нормам безопасности и контроля, поскольку там хранится золотой запас страны. Более того, НБ КР может стать самым прозрачным и технологичным ЦБ мира, если реализует систему онлайн-аудита своих золотых запасов и запасов всех компаний, которые хранят у него золото.

Высказывание №9:

Автор рассуждает: "Перейдем к вопросу использования золота для сбережений. В 2020 году экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, перевел золото в категорию главных инвестиционных активов. Центральные банки мира и просто крупные банки активизировали свои покупки золота на фоне роста рисков и снижения процентных ставок как в развитых, так и в развивающихся странах. В последние годы это способствовало переоценке резервов, однако в случае падения цен возникнет угроза двойного удара – и по поступлениям, и по резервам.

Добыча золота стабильно растет, а спрос на него из постоянных источников достиг пика еще 20 лет назад, более того, производство золота намного превышает постоянный спрос при существующих ценах. Например, в 2000–2011 годах рост при росте цен на золото не было увеличения постоянного спроса, наоборот, спрос снизился.

Переменный (инвестиционный) спрос толкал вверх цены на золото, особенно с 2006 года, и именно благодаря ему цена на золото держится высоко и сейчас. Изменение политики центральных банков на более жесткую, может привести к тому, что цена на золото существенно упадет. Если это случится, что будет с пенсионными накоплениями и сбережениями социально уязвимых слоев населения?!"

Ответ группы экспертов:

Во многих странах, особенно, в Азии, традиционно золото является страховым активом и население многих азиатских стран в случае роста цены на золото бежит его продавать, а в случае падения цены - скупают. Золото, как инвестиционный актив, помогает достаточно эффективно решить проблему индивидуальных накоплений, а если население КР активнее скупало бы золото, а не иностранную валюту, то это бы сильно уменьшило давление на национальную валюту - сом.

Сом дешевеет и при выходе на пенсию от всех накопленных за всю жизнь сбережений останется маленькая кучка денег, которой разве что хватит для полуголодного существования. Золото относительно доллара США подорожало за сто лет почти в сто раз, а за последние двадцать лет почти в семь раз. В отношении сома даже страшно даже сказать во сколько раз он подешевел относительно золота.

В долгосрочной перспективе цена на золото всегда росла и будет расти.

Высказывание №10:

Автор намеренно подчеркивает: "Именно поэтому председатель Национального банка и опытный финансист с профильным образованием Толкунбек Абдыгулов выступил против популистских предложений Самата Ибраева, к слову, "инженера-строителя" по первой специальности, президента Федерации фехтования, президента фонда "Саякбай манасчи".

Кстати, в своем противодействии глава Нацбанка не одинок. Также активистка Токтойым Уметалиева при рассмотрении законопроекта напрямую спросила парламентария, зачем он лоббирует невыгодный для страны законопроект".

Ответ группы экспертов:

Это вопрос не к нам, а к специалистам по чёрному пиару. И, к слову, пусть Нацбанк активнее заботится об интересах страны и граждан, формирует команды экспертов и вступает в диалог с коллегами по гос.аппарату, бизнесом, обществом и не уклоняется от конструктивного обсуждения законодательных инициатив в финансовой сфере.

Вишенка на торте. Бишкек - финансовый ХАБ Центральной Азии

Пытливый читатель скажет, а если не будет пенсионной реформы, то и не требуется коррсчёт в Нацбанке? Это не так. Быстродействие технологий важно при решении многих других задач. Скажем, при организации трансграничных платежей на базе блокчейн-платформ. Блокчейн известен тем, что в нём невозможна фальсификация данных. А значит, снимается проблема удостоверения транзакций. Это обстоятельство играет весьма важную роль в организации трансграничных платежей в физическом онлайне (то есть мгновенно), да ещё и с минимальными комиссиями.

Для Центральной Азии присущ хронический дефицит сильных мировых валют. Национальные валюты слабые, и они не нужны соседним странам. Узбекский сум не нужен Кыргызстану, Казахстану и другим странам. И наоборот.

Есть ли выход из такой ситуации? Да, он есть. Во всех странах Центральной Азии много золота и в качестве базового актива в международных платежах можно использовать именно его. По счастью, в мире есть финтех-компании, которые могут реализовать такой платёжный сервис.

А есть ли в мире примеры таких реализованных проектов? Опустив многочисленные примеры крупнейших международных финансовых центров, возьмём пример более близкий для Кыргызстана по уровню развития банковской системы - Африку. 7 стран из Африки построили на базе финтех-платформ систему трансграничных платежей в физическом онлайне. Совсем недавно к этой платёжной системе присоединился крупнейший финансовый центр мира - Лондон. Сегодня Африка ежегодно получает из США и Европы сотни миллионов долларов и евро на развитие своей финансовой системы. Только в 2020 году эта сумма превысила 400 млн долларов США.

Приходится с сожалением констатировать, что Кыргызстан проспал финтех-революцию и отстаёт даже от Африки. Эта плохая новость. Но есть и хорошая. Если в Африке уже фактически появился финансовый центр, то в Центральной Азии это место свободно. Ближе всех к этой цели Казахстан. Честно говоря, шансы Кыргызстана невелики. Но они не нулевые. И депутаты сделали мощный ход - уже внесли на официальное рассмотрение законодательные акты по финтеху. Осталось принять этот пакет законов. Причём не медля ни минуты. Другие претенденты на победу могут и обогнать.

Что даст Кыргызстану статус финансовой столицы Центральной Азии. Знаете ли вы хоть один финансовый центр в мире, который бы нищенствовал? Лондон, Нью-Йорк, Париж, Гонконг, Сингапур…. Сидеть на деньгах и быть без денег - невозможно. Новые рынки, рабочие места, более низкая стоимость кредитов и всё другие выгоды - являются обязательным приложением к такому статусу".