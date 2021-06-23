Саматбек Ибраев: Получилось у Африки, получится и у Кыргызстана

При активном развитии финтех-компаний Бишкек станет финансовой столицей Центральной Азии. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев, выступая накануне перед коллегами на заседании комитета по экономической и фискальной политике.
Он, напомним, является инициатором поправок в Закон "О Национальном банке", которые позволят привлечь в КР финансовые технологии.
Редакция публикует текст его выступления полностью без изменений:
"Кыргызстан сегодня скатился в 50 самых нищих стран мира и продолжит своё падение дальше. Банковская система микроскопическая. Активы всей банковской системы Кыргызстана 3,6 миллиарда долларов, а вот в Армении 12,2 миллиарда долларов. У нас в Кыргызстане живет 6,7 млн, в Армении 3,2 миллиона. Жителей у нас в два раза больше, а наша банковская система в три с половиной раза меньше, чем в Армении. И хватит уже нам слушать рассказы о том, что выше нашей банковской системы только звёзды.
Сегодня у нас без преувеличения исторический день - мы решаем судьбу страны: будет ли она богатой и счастливой. Считаем, что при принятии этого закона и активном развитии финтех-компаний Бишкек станет финансовой столицей Центральной Азии.
Для этого потребуется поддержка на государственном уровне при продвижении кыргызских финтех-компаний в соседние страны Центральной Азии.
Нет ни одного финансового центра на Земле, где царила бы нищета. Например, в Великобритании нет природных ресурсов, и она с 19 века уже не мировая мастерская. Что же кормит народ Великобритании - Лондон, крупнейший в мире финансовый центр.
Современные финансовые технологии - это громадные возможности для государства, бизнеса и граждан. Сегодня за лидерами финтех-рынка гоняются ведущие страны мира.
В странах Африки в 2020 году, финтех стал одним из основных источников инвестиций в местный технологический рынок. В 2020 году на этот сектор приходилось более 25% из 1,5 млрд. дол. США, привлечённых африканским сектором экономики.
Кыргызстан тоже имеет потенциал стать лидером Центральной Азии и уже через 2-3 года может получить только прямых инвестиций в финансовый сектор страны не меньше, чем Африка - порядка 500 миллионов долларов США в год.
И это лишь прямые иностранные инвестиции. Совокупные доходы от финтеха будут существенно выше и принесут более значимые выгоды: как финансового характера, так и в деле стабилизации социальной сферы страны.
ВЫГОДЫ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИНТЕХ) ВСЛЕДСТВИЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ. Речь идёт о сохранении части пенсионных накоплений в золоте, жилой и коммерческой недвижимости, что позволит существенно увеличить размер пенсий, так как её размер не будет зависеть от обесценивания нашей национальной валюты. Заодно это и поможет решить вопрос цифровизации реестра объектов недвижимости в стране. Без мощных цифровых платформ и современных финтех-компаний - этот проект неосуществим.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:
На рынок труда сегодня выходит молодёжь, которая выросла с цифровыми устройствами в руках. Они не пойдут в традиционные отделения банков. Им нужны продукты от финтех-компаний. Если они не найдут их у себя в стране, будут пользоваться зарубежными, развивая экономику чужой страны, а не своей.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ ТАКЖЕ ПОЗВОЛИТ:
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКОНАХ:
Надеюсь, что все вы достаточно внимательно познакомились с законодательной инициативой по развитию финансовой системы Кыргызстана на базе финтеха. "Закон о финтехе" - это, прежде всего, закон, закрывающий огромный пробел в законодательстве Кыргызстана о порядке регистрации в Республике новых финансовых стартапов. Кратко остановлюсь на положениях закона, касающихся конкретно финтех-компаний.
Как финтех-компания может нарушить какую-то гостайну, когда она будет просто производить операции с золотом, ей принадлежащим и находящимся в хранилище Нацбанка? Финтех-компания никогда не будет знать ничего о хранилище, его местонахождении, находящихся там других ценностях, и никогда даже его не посетит. Так работают все хранилища мира. Особо отметим, у Кыргызстана нет первоклассных специализированных и независимых коммерческих хранилищ, которые есть во всех международных финансовых центрах, поэтому сейчас единственный вариант - хранилище Нацбанка. При хранении в хранилище коммерческого банка велики риски его разорения и последующих проблем с сохранностью золота.
Более того, Нацбанк Кыргызстана может стать одним из самых прозрачных и технологичных Центральных банков мира, если реализует систему онлайн-аудита своих золотых запасов и запасов всех компаний, которые будут хранить у него золото.
НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ (в первые годы): объем пенсионного золота в год составит порядка 0,1 м3. Приблизительно столько же потребуется на трансграничные платежи. Безусловно, золото в хранилище Нацбанка будет храниться на коммерческих условиях.
Пример Африки показывает, что сценарий успешного и стремительного развития не только возможен, но и неизбежен в условиях требований современного мира. Бишкек, используя этот опыт, обязательно станет финансовой столицей Центральной Азии.
ПОЛУЧИЛОСЬ У АФРИКИ, ПОЛУЧИТСЯ И У КЫРГЫЗСТАНА!".