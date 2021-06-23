Саматбек Ибраев: Получилось у Африки, получится и у Кыргызстана

При активном развитии финтех-компаний Бишкек станет финансовой столицей Центральной Азии. Об этом заявил депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев, выступая накануне перед коллегами на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Он, напомним, является инициатором поправок в Закон "О Национальном банке", которые позволят привлечь в КР финансовые технологии.

Редакция публикует текст его выступления полностью без изменений:

"Кыргызстан сегодня скатился в 50 самых нищих стран мира и продолжит своё падение дальше. Банковская система микроскопическая. Активы всей банковской системы Кыргызстана 3,6 миллиарда долларов, а вот в Армении 12,2 миллиарда долларов. У нас в Кыргызстане живет 6,7 млн, в Армении 3,2 миллиона. Жителей у нас в два раза больше, а наша банковская система в три с половиной раза меньше, чем в Армении. И хватит уже нам слушать рассказы о том, что выше нашей банковской системы только звёзды.

Сегодня у нас без преувеличения исторический день - мы решаем судьбу страны: будет ли она богатой и счастливой. Считаем, что при принятии этого закона и активном развитии финтех-компаний Бишкек станет финансовой столицей Центральной Азии.

Для этого потребуется поддержка на государственном уровне при продвижении кыргызских финтех-компаний в соседние страны Центральной Азии.

Нет ни одного финансового центра на Земле, где царила бы нищета. Например, в Великобритании нет природных ресурсов, и она с 19 века уже не мировая мастерская. Что же кормит народ Великобритании - Лондон, крупнейший в мире финансовый центр.

Современные финансовые технологии - это громадные возможности для государства, бизнеса и граждан. Сегодня за лидерами финтех-рынка гоняются ведущие страны мира.

В странах Африки в 2020 году, финтех стал одним из основных источников инвестиций в местный технологический рынок. В 2020 году на этот сектор приходилось более 25% из 1,5 млрд. дол. США, привлечённых африканским сектором экономики.

Кыргызстан тоже имеет потенциал стать лидером Центральной Азии и уже через 2-3 года может получить только прямых инвестиций в финансовый сектор страны не меньше, чем Африка - порядка 500 миллионов долларов США в год.

И это лишь прямые иностранные инвестиции. Совокупные доходы от финтеха будут существенно выше и принесут более значимые выгоды: как финансового характера, так и в деле стабилизации социальной сферы страны.

ВЫГОДЫ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИНТЕХ) ВСЛЕДСТВИЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ. Речь идёт о сохранении части пенсионных накоплений в золоте, жилой и коммерческой недвижимости, что позволит существенно увеличить размер пенсий, так как её размер не будет зависеть от обесценивания нашей национальной валюты. Заодно это и поможет решить вопрос цифровизации реестра объектов недвижимости в стране. Без мощных цифровых платформ и современных финтех-компаний - этот проект неосуществим.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ:

Возможности для развития новых (безрисковых) рынков и видов услуг (энергетика, телекоммуникации, краундфандинг, платежные системы, маркетплэйсы, торговля ценностями и драгметаллами, управление активами, трансграничные платежи, программы лояльности и многое другое). Повышение уровня конкурентоспособности финансовых кыргызских рынков и технологий. Появится мощный инструмент для развития "точек роста" в Кыргызстане. Создание финансового хаба Центральной Азии в Бишкеке. Существенное замедление оттока из страны талантливой молодежи. Развитие финтеха и IT-отрасли (информационные технологии) потребует высококвалифицированных специалистов и новых специальностей. Это возможность для развития в университетах таких направлений обучения, как: цифровизация, Бигдата, искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии и другое. Массовый переток населения в онлайн экономику, в том числе в электронные госуслуги (они быстрее, качественнее и дешевле для государства) позволит обеспечить эффективный мониторинг за экономикой (включая налоги). Развитие собственных информационных систем, укрепление информационной безопасности страны, без зависимости от внешних экосистем. Экономический рост, привлечение в финтех-экономику и IT-индустрию прямых иностранных инвестиций.

На рынок труда сегодня выходит молодёжь, которая выросла с цифровыми устройствами в руках. Они не пойдут в традиционные отделения банков. Им нужны продукты от финтех-компаний. Если они не найдут их у себя в стране, будут пользоваться зарубежными, развивая экономику чужой страны, а не своей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ ТАКЖЕ ПОЗВОЛИТ:

Кардинально поднять инновационный уровень всей банковской системы. Дать достойный ответ Африке и начать движение в сторону современных финансовых центров. Обеспечить безопасность применения финансовых технологий. Сократить наличное обращение в теневой экономике. Значительно снизить зависимость экономики Кыргызстана от доллара. Повысить конкурентоспособность страны в регионе Центральной Азии. Повысить доступность, качество и ассортимент финансовых услуг. Снизить риски и издержки в финансовой сфере для бизнеса. Увеличить капитализацию и устойчивость действующих финансовых институтов и новых участников рынка.

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАКОНАХ:

Надеюсь, что все вы достаточно внимательно познакомились с законодательной инициативой по развитию финансовой системы Кыргызстана на базе финтеха. "Закон о финтехе" - это, прежде всего, закон, закрывающий огромный пробел в законодательстве Кыргызстана о порядке регистрации в Республике новых финансовых стартапов. Кратко остановлюсь на положениях закона, касающихся конкретно финтех-компаний.

Снизить уставный капитал до 3% от уставного капитала универсальных банков. Во-первых, такова практика во всех крупнейших финансовых центрах мира, где активно развивают финтех. Во-вторых, это связано с тем, что финтех-компании не ведут рисковый бизнес - нет депозитов, нет кредитов, работы на спекулятивных рынках. Сократить сроки от подачи документов до выхода на наш финансовый рынок до десяти рабочих дней и если есть какие-то дополнительные вопросы у Национального банка, то для их согласования давать ещё пять рабочих дней. Открывать корреспондентские счета финтех-компаниям в Нацбанке. Во-первых, это компании, работающие на финансовом рынке – как и банки. Банкам открывают корреспондентские счета именно в Нацбанке. Во-вторых, в лучшем случае в Кыргызстане за ближайшие два - три года появится не больше пяти - семи финтех-компаний. В-третьих, у нас в стране нет ни одного банка с высочайшим рейтингом AAA или даже BBB. Местные банки не достаточно надёжны и при их разорении они "похоронят под собой" и обслуживающиеся там финтех-компании. В-четвёртых, по заключению наших экспертов, количество обрабатываемых транзакций при работе через расчётные счета коммерческих банков может снизиться в тысячи раз. Хранить золото в хранилище Нацбанка. Выбор хранилища Нацбанка объясняется надёжностью контроля за сохранностью там драгметаллов и контролем за количеством драгметаллов финтех-компаний. Возражение, что это грозит раскрытию гостайны абсолютно безосновательно.

Как финтех-компания может нарушить какую-то гостайну, когда она будет просто производить операции с золотом, ей принадлежащим и находящимся в хранилище Нацбанка? Финтех-компания никогда не будет знать ничего о хранилище, его местонахождении, находящихся там других ценностях, и никогда даже его не посетит. Так работают все хранилища мира. Особо отметим, у Кыргызстана нет первоклассных специализированных и независимых коммерческих хранилищ, которые есть во всех международных финансовых центрах, поэтому сейчас единственный вариант - хранилище Нацбанка. При хранении в хранилище коммерческого банка велики риски его разорения и последующих проблем с сохранностью золота.

Более того, Нацбанк Кыргызстана может стать одним из самых прозрачных и технологичных Центральных банков мира, если реализует систему онлайн-аудита своих золотых запасов и запасов всех компаний, которые будут хранить у него золото.

НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ (в первые годы): объем пенсионного золота в год составит порядка 0,1 м3. Приблизительно столько же потребуется на трансграничные платежи. Безусловно, золото в хранилище Нацбанка будет храниться на коммерческих условиях.

Пример Африки показывает, что сценарий успешного и стремительного развития не только возможен, но и неизбежен в условиях требований современного мира. Бишкек, используя этот опыт, обязательно станет финансовой столицей Центральной Азии.

ПОЛУЧИЛОСЬ У АФРИКИ, ПОЛУЧИТСЯ И У КЫРГЫЗСТАНА!".