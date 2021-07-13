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В Кыргызстане 1 650 детей переболели COVID-19

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане за период с марта 2020г. по настоящее время зарегистрировано - 1 650 детей, заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

"Дети, как и взрослые заражаются коронавирусной инфекцией, хотя по статистике, заболевших среди них меньше. Они гораздо легче переносят COVID-19, среди них много бессимптомных носителей и стертых форм заболевания. Такие дети оказываются носителем инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой", - рассказала на брифинге в штабе директор Центра охраны материнства и детства МЗиСР КР Маймерова Гульзат.

Она отметила, что еще весной 2020 года страны сообщали о 0,8-2% заболевших детей из всей структуры, то сейчас данные составляют 11-14% пациентов детского возраста.

Из общего числа заболевших детей находились в стационарах:

  1. г. Бишкек - 573
  2. г. Ош – 109
  3. Баткенская область – 73
  4. Жалалабатская область – 114
  5. Ыссыкульская область – 135
  6. Нарынская область – 98
  7. Ошская область – 262
  8. Таласская область - 19
  9. Чуйская область – 267

По возрасту распределение больных следующим образом:

  1. до 1 года – 263 (16,0%)
  2. от 1 года до 4 лет – 512 (31,0%)
  3. от 5 до 15 лет – 685 (41,5%)
  4. от 16 до 18 лет – 190 (11,5%)

Всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 866 (52,4%), в 784 (47,6%) случае диагноз был выставлен на клинических проявлениях инфекции.

По тяжести состояния поступили:

  1. в удовлетворительном состоянии больных (58,0%)
  2. в состоянии средней тяжести больных (22,5%)
  3. в тяжелом состоянии больных (17,5%)
  4. в крайне тяжелом состоянии больных (2,0%)

Выявлены осложнения заболевания - 39,0%.

Летальный исход был в 6 случаях, это 0,4%

Медики дают советы родителям для профилактики коронавируса среди детей:

  1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить или максимально ограничить контакты детей;
  2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;
  3. По возможности исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования;
  4. Важно объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции;
  5. Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению правил личной гигиены. Мойте руки с мылом после прогулок, игр, перед едой и после посещения уборной. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни.


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URL: https://www.vb.kg/403448
Теги:
дети, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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