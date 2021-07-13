В Кыргызстане 1 650 детей переболели COVID-19

В Кыргызстане за период с марта 2020г. по настоящее время зарегистрировано - 1 650 детей, заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.

"Дети, как и взрослые заражаются коронавирусной инфекцией, хотя по статистике, заболевших среди них меньше. Они гораздо легче переносят COVID-19, среди них много бессимптомных носителей и стертых форм заболевания. Такие дети оказываются носителем инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой", - рассказала на брифинге в штабе директор Центра охраны материнства и детства МЗиСР КР Маймерова Гульзат.

Она отметила, что еще весной 2020 года страны сообщали о 0,8-2% заболевших детей из всей структуры, то сейчас данные составляют 11-14% пациентов детского возраста.

Из общего числа заболевших детей находились в стационарах:

г. Бишкек - 573 г. Ош – 109 Баткенская область – 73 Жалалабатская область – 114 Ыссыкульская область – 135 Нарынская область – 98 Ошская область – 262 Таласская область - 19 Чуйская область – 267

По возрасту распределение больных следующим образом:

до 1 года – 263 (16,0%) от 1 года до 4 лет – 512 (31,0%) от 5 до 15 лет – 685 (41,5%) от 16 до 18 лет – 190 (11,5%)

Всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 866 (52,4%), в 784 (47,6%) случае диагноз был выставлен на клинических проявлениях инфекции.

По тяжести состояния поступили:

в удовлетворительном состоянии больных (58,0%) в состоянии средней тяжести больных (22,5%) в тяжелом состоянии больных (17,5%) в крайне тяжелом состоянии больных (2,0%)

Выявлены осложнения заболевания - 39,0%.

Летальный исход был в 6 случаях, это 0,4%

Медики дают советы родителям для профилактики коронавируса среди детей: