В Кыргызстане 1 650 детей переболели COVID-19

В Кыргызстане за период с марта 2020г. по настоящее время зарегистрировано - 1 650 детей, заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Республиканский штаб КР по COVID-19.
"Дети, как и взрослые заражаются коронавирусной инфекцией, хотя по статистике, заболевших среди них меньше. Они гораздо легче переносят COVID-19, среди них много бессимптомных носителей и стертых форм заболевания. Такие дети оказываются носителем инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой", - рассказала на брифинге в штабе директор Центра охраны материнства и детства МЗиСР КР Маймерова Гульзат.
Она отметила, что еще весной 2020 года страны сообщали о 0,8-2% заболевших детей из всей структуры, то сейчас данные составляют 11-14% пациентов детского возраста.
Из общего числа заболевших детей находились в стационарах:
- г. Бишкек - 573
- г. Ош – 109
- Баткенская область – 73
- Жалалабатская область – 114
- Ыссыкульская область – 135
- Нарынская область – 98
- Ошская область – 262
- Таласская область - 19
- Чуйская область – 267
По возрасту распределение больных следующим образом:
- до 1 года – 263 (16,0%)
- от 1 года до 4 лет – 512 (31,0%)
- от 5 до 15 лет – 685 (41,5%)
- от 16 до 18 лет – 190 (11,5%)
Всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – 866 (52,4%), в 784 (47,6%) случае диагноз был выставлен на клинических проявлениях инфекции.
По тяжести состояния поступили:
- в удовлетворительном состоянии больных (58,0%)
- в состоянии средней тяжести больных (22,5%)
- в тяжелом состоянии больных (17,5%)
- в крайне тяжелом состоянии больных (2,0%)
Выявлены осложнения заболевания - 39,0%.
Летальный исход был в 6 случаях, это 0,4%
Медики дают советы родителям для профилактики коронавируса среди детей:
- На период ограничительных мероприятий необходимо исключить или максимально ограничить контакты детей;
- Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств;
- По возможности исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования;
- Важно объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции;
- Приучайте детей с самого раннего возраста к соблюдению правил личной гигиены. Мойте руки с мылом после прогулок, игр, перед едой и после посещения уборной. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни.