Министр внутренних дел Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД МВД КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня поручил МВД принять решительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем и принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения в летний туристический сезон. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, для выполнения данных поручений, 23 июля 2021 года министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков провел оперативное совещание по принятию кардинальных мер в предотвращении дорожно-транспортных происшествий и обеспечению безопасности дорожного движения в стране.

Основной темой стала реализация поручения Президента КР Садыра Жапарова Министерству внутренних дел по усилению комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

В совещании приняли участие руководящий состав Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД, руководители УОБДД по Чуйской области и Управления патрульной службы милиции по городу Бишкек.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД МВД КР и УОБДД по Чуйской области и предупредил, что за каждое пренебрежительное отношение к жизни людей, нужно не только сотрудников освобождать от занимаемых должностей, но и возбуждать на них уголовное дело.

"С сегодняшнего дня вы будете работать в три смены. Персонально закрепите дорожные участки каждому сотруднику. На въезде, выезде и в центре каждого села сотрудники должны проводить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Весь аппарат ГУОБДД МВД в полном составе должен выйти на дорогу. Совместно с представителями местных органов в срочном порядке организовать освещение дорог в ночное время. А также ставлю перед вами задачи по вежливому отношению ко всем туристам и качественное сервисное обслуживание. Однако, если среди них будут нетрезвые водители, прошу принять меры в соответствии с законом. Считаю в срочном порядке необходимым внести поправки в закон в сфере безопасности дорожного движения и принятию строгих мер к нарушителям. Если за короткий срок вы не добьетесь кардинальных изменений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, не предпримете надлежащих мер по обеспечению безопасности дорожного движения, ваша деятельность будет рассмотрена, если не сможете работать, то придется уйти. Целью каждого проводимого рейдового мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения является выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и принятие к ним жестких мер. Повысить качество агитационно - пропагандистской работы, связанной с укреплением безопасности дорожного движения и спасением жизни людей, возьмите на себя организацию специальных телевизионных и радио бесед со своим руководящим составом, сотрудниками и ветеранами, выпускайте специальные ролики, помните, что наша цель-спасти жизни наших граждан, это мое последнее предупреждение вам", - сказал глава МВД Улан Ниязбеков.

По итогам совещания министр отметил, что он лично возьмёт на свой контроль исполнения поставленных задач по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.