НАТО планирует пригласить Узбекистан на командно-штабные учения, организуемые Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на ИА "Дунё" при МИД.

Об этом стало известно по итогам онлайн-переговоров между руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и заместителем главы EADRCC Вимом Ванхэмом.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает в круглогодичном и круглосуточном режиме, к его работе подключены все государства-члены и страны-партнеры НАТО. Организация функционирует как система информационного центра, координирующая запросы и предложения о помощи, в основном в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Представители EADRCC выразили готовность продолжить сотрудничество с узбекской стороной. По их мнению, одним из первых мероприятий могло бы стать участие представителей МЧС Узбекистана в командно-штабных учениях, организуемых EADRCC 20-23 сентября в городе Охриде (Северная Македония).

Также было отмечено, что наряду с учениями с 20 по 21 сентября будет организован симпозиум для VIP-участников на тему "Военно-гражданская поддержка чрезвычайной гражданской ситуации" и "Уроки реагирования на стихийные бедствия в условиях COVID-19".

Ожидается, что в церемонии открытия учений примут участие заместитель генерального секретаря НАТО и заместитель премьер-министра Северной Македонии.

Стороны также обсудили вопрос разработки и подписания проекта Меморандума о взаимопонимании между МЧС и EADRCC.