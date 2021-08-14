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Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в выходные и не только?

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- Анастасия Карелина
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В Дубовом парке в воскресенье, 15 августа, впервые в Бишкеке пройдет международный фестиваль "Хоровод мира".

Этот праздник проводится ежегодно более чем в 120 городах мира. Его цель сохранение традиций, культуры и передача их молодому поколению. Акцент организаторы делают на единство и дружбу народов, взаимоуважение, здоровый образ жизни.

В программе первого в Бишкеке фестиваля, на который приглашают всех желающих с детьми, родителями, соседями, друзьями, хороводы, ярмарка изделий ручной работы и концерт.

"Хоровод мира" начнется в Дубовом парке имени Чингиза Айтматова в 18 часов.

В филиале "Галереи М" в ЦУМ-2 заканчивает свою работу персональная выставка живописи кыргызского художника Таланта Огобаева.

В камерной экспозиции известный отечественный мастер представил яркие натюрморты и две картины из серии "Детство". Всего в уютном зале филиала "Галереи М" можно увидеть более тридцати произведений.

"Георгины и персики", "Страна голубых деревьев", "Играющие дети", "Розы", "Ирисы на окне", "Барокко", "В интерьере", "На солнце", "Белые пионы", "Игольчатые хризантемы и розы", "Хризантемы", "Большой букет белых тюльпанов", "Желтые ирисы". Любое из полотен, представленных на выставке, можно приобрести.

Вход на выставку свободный.

Приходите с 10 до 20 часов в любой день недели в филиал "Галереи М", который расположен на 4 этаже ЦУМ-2.

Выставка будет работать до 18 августа.

В стенах Русского дома в Бишкеке открылась выставка лучших работ учащихся детских художественных школ России.

Данная выставка проходит в рамках Перекрестного года России и Кыргызстана. Всего в экспозиции 40 работ. Ребята рисовали акварельными красками и гуашью. Есть здесь также графика и произведения, созданные в других техниках. Зрители могут увидеть настоящий калейдоскоп детских переживаний и рассуждений о Родине. Каждый художник раскрыл эту тему по-своему. Тут и фантазии на тему истории своего народа, и пейзажи, и натюрморты, а еще иллюстрации к любимым книгам.

Русский дом открыт с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Русский дом в Бишкеке находится по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1.

Выставка продолжит работу до 23 августа.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу фондовая выставка "Поколений связующая нить".

В экспозицию вошли живописные произведения народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и членов его семьи: супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз, и зятя - народного художника Киргизской ССР Теодора Герцена.

Посетить эту выставку можно до 30 августа.

Также в КНМИИ продолжает работу выставка "Туш кийизы – сакральные письмена в будущее".

Бишкекчане и гости нашего города могут увидеть здесь уникальные старинные туш кийизы из коллекции музея, и туш кийизы, созданные руками наших современниц. В коллекции музея имени Гапара Айтиева хранятся туш кийизы, относящиеся к началу и середине XX века. Их собирали по всей республике. А в конце 2019-го - начале 2020-го годов 13 мастеров, продолжая дело предков, стали возрождать искусство создания туш кийизов, вкладывали в это дело свои силы, время и средства. Теперь мы все можем увидеть и их произведения.

Выставка будет доступна для посетителей до 25 августа.

Музей работает все дни недели кроме понедельника и последней пятницы месяца (санитарный день).

Приходите с 11 до 18 часов, а в пятницу до 17 часов.

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" на этой неделе открылась персональная выставка молодой художницы Сыдыкалы кызы Арууке "Кыргыз жерим".

В экспозицию вошли этюды, натюрморты, а также пейзажи художника. Автор попыталась запечатлеть на бумаге самые красивые уголки Кыргызстана. Пишет Сыдыкалы кызы Арууке в реалистическом стиле.

Выставка будет работать до 31 августа.

Приходите в любой день недели, кроме понедельника (выходной) с 12 до 18 часов.

Выставочный зал Союза художников Кыргызской Республики - галерея "Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.


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URL: https://www.vb.kg/404747
Теги:
выставка, искусство, музей, художник, парк, ЦУМ
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