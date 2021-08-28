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В Бишкеке выступит Молодежный симфонический оркестр СНГ

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- Евгений Денисенко
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В Бишкеке на сцене Кыргызского Национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева 30 и 31 августа состоятся выступления Молодежного симфонического оркестра СНГ. Он предложит зрителям программу, посвященную 30-летию независимости Кыргызстана, сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества стран (МФГС) Содружества

В нынешний состав оркестра вошли молодые талантливые музыканты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Узбекистана и России. Базой оркестра, как и в прошлом году, выступил Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством народного артиста России Сергея Скрипки.

Вместе с маэстро за дирижерский пульт встанут заслуженный артист КР Нурмат Полотов и российский дирижер Константин Науменко. В программе концерта – российская и зарубежная классика, произведения кыргызских композиторов Калыя Молдобасанова, Атая Огонбаева и Муратбека Бегалиева.

Специальным гостем концертной программы станет, как ожидается, Полад Бюльбюль оглы. Народный артист Азербайджана приедет в Бишкек не только в качестве популярного исполнителя, но и в статусе председателя правления МФГС. Вместе с послом Азербайджана в России представлять этот фонд будут сопредседатель МФГС, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.

Создание молодежного симфонического оркестра – один из знаковых проектов МФГС. Оркестр впервые был собран в 2007 году. В его состав традиционно входят молодые музыканты стран Содружества, лауреаты и победители престижных музыкальных конкурсов. В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов.

Свой первый концерт симфонический оркестр, объединивший молодых музыкантов стран СНГ, сыграл в Астане. А год спустя интернациональный коллектив дебютировал в Большом зале консерватории, вызвав колоссальный энтузиазм московской публики. С того момента и начались гастрольные туры оркестра по странам СНГ. Молодые музыканты выступали и выступают в концертных залах, на форумах, в рамках межгосударственных мероприятий, этот коллектив слушали в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в различных странах, на различных континентах.


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URL: https://www.vb.kg/405575
Теги:
музыка, СНГ, Бишкек, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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