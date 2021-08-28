А ты принял участие в общественном обсуждении новых законов?

Несмотря на парламентские каникулы, наиболее активные депутаты Жогорку Кенеша инициировали общественное обсуждение трех важных законопроектов.

На общественное обсуждение вынесен проект Закона "О внесении изменений в Закон "Об образовании". Инициатор – депутат Улугбек Ормонов из парламентской фракции "Бир Бол".

Ормонов вполне справедливо отмечает, что "проведение выборов руководителей государственных высших учебных заведений является одним из коррупционных рисков в области образования". Руководителей государственных высших учебных заведений выбирает педагогический коллектив учебного заведения, но это приводит к расколу педагогического коллектива. После выборов руководители государственных высших учебных заведений начинают гонения на тех, кто голосовал против.

И во избежание таких проблем предлагается соломоново решение: органам государственной власти необходимо самостоятельно назначать руководителей государственных высших учебных заведений.

Вы можете принять участие в обсуждении, позвонив по телефону: (0312) 63-85-88 или написав на электронную почту kenesh407@mail.ru.

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Депутат ЖК Мирлан Жеенчороев (парламентская фракция "Республика - Ата Журт") инициировал общественное обсуждение проекта Закона "О внесении изменения в Закон "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла".

Дело в том, что сегодня, по данным Жеенчороева, насчитывается 1900 кыргызских миротворцев, охранявших таджикско-афганскую границу в период с 1992 по 1999 годы. Несмотря на признанные заслуги и военные награды, они до сих пор не имеют официального статуса ветеранов. Действующим законодательством никаких льгот для них не предусмотрено, несмотря на боевые ордена и медали.

- Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным приравнять по льготам военнослужащих Вооруженных сил Кыргызской Республики, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе и отдавших свои жизни и здоровье во имя мира, к ветеранам войны, - предлагает Жеенчороев.

Предложения и замечания просят сообщать по телефону: (0312) 63-85-07.

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Все граждане КР – это будущие пенсионеры. Поэтому очень актуально общественное обсуждение проекта Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании".

Инициатором общественного обсуждения стал депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев, парламентская фракция СДПК.

Он разъясняет: основная проблема заключается в процедурах расчёта части пенсий за период до 1996 года – первой страховой пенсии (СП1). Эта часть пенсии назначается с учётом страхового стажа и размера заработной платы работника в период до введения персонализированного учёта, который начал действовать с 1 января 1996 года.

Данный стаж и размеры заработной платы за указанный период должен быть подтверждён лицом, которому назначается пенсия. Для этого следует предоставить соответствующие документы, справки, выписки из трудовой книжки и иные подтверждения с каждого места работы за 60 месяцев любого периода трудовой деятельности до 1996 года. Иногда это является невозможным, поскольку многие предприятия прекратили своё существование, а в архивах не всегда содержатся такие сведения.

Либо для назначения пенсии СП1 может быть использован упрощённый расчёт, исходя из размера минимальной заработной платы, установленного на момент подачи заявления в Социальный фонд.

Складывается парадоксальная ситуация. Размер части страховой пенсии (СП1) за период до 1996 года, не является столь значительным.

Он составляет всего лишь 10 процентов от общего размера пенсии, и его доля в общем размере пенсии снижается с каждым годом. Происходит процесс исчезновения такой пенсии в связи с тем, что количество лиц, у которых имеется стаж до 1996 года, снижается по естественным причинам. Между тем, на его расчёт требуется около 90 процентов времени как работников Социального фонда, также и заявителя.

Размер пенсии за трудовой период до 1996 года является минимальным, но на подтверждение этого стажа уходит большая часть времени. Процедуры верификации стажа и заработной платы чрезвычайно усложнены для гражданина, подчас и унизительны, а для работника Социального фонда – хотя и вынужденные, но излишне трудоёмкие.

Поэтому, несмотря на требование законодательства, что пенсия должны оформлена в течение 10 – 15 дней, в действительности требуется до 6 месяцев.

Всё это вызывает справедливые нарекания граждан, которые месяцами вынуждены собирать требуемые сведения.

В целях упрощения процедур назначения пенсий предлагается иной подход.

Вносится инициатива зачёта общего страхового стажа до 1996 года без востребования документов.

В частности, в проекте Закона предлагается упрощение расчёта величины первой страховой части пенсии (СП1).

Для этого следует ввести безусловно учитываемые фиксированные величины стажа работы в количестве 19 лет для мужчин, и 14 лет для женщин в зависимости от возраста выхода на пенсию с 2022 года.

Фиксированный размер стажа, начиная с 2022 года ежегодно снижается на 1 год вплоть до его исчерпания по естественным причинам, так как число лиц, работавших до 1996 года будет неизбежно сокращаться.

Ваши предложения и замечания ждут по телефону: (0312) 63-85-93.