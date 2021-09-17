Россию назвали крупнейшей военной угрозой для стран НАТО

Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой для стран НАТО, заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает РИА новости.

"Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия", - сказала Смит.

С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

"Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, - идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках", - добавила чиновник.

Она также пообещала работать с союзниками над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Кандидат на дипломатическую должность назвала его "плохой сделкой" и "геополитическим проектом", который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.

Кроме того, Смит отметила, что продолжит ставить "непростые вопросы" перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.