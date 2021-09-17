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Туркменские эпидемиологи работают в три смены

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Корреспонденты Азатлыка в Туркменистане продолжают сообщать подробности происходящего с распространением COVID-19, сопровождающейся очередями на тесты, высокой заболеваемостью и смертностью. Население не может получить необходимую медицинскую помощь. Медработники и сотрудники похоронных служб, работающие в авральном режиме, называют ситуацию критической.

"Ситуация критическая, пика не достигли, спада нет. Дельта свирепствует, много заболевших детей от 1 до 5 лет. У многих симптом кожи, как резиновая, в трещинах"- сообщил 16 сентября одни из источников Азатлыка.

Спрос на тесты остается крайне высоким, сотрудники института клинической и эпидемиологической медицины в Чоганлы вынуждены работать в три смены. По словам медработников, тесты в большинстве подтверждают наличие коронавируса.

Многие пациенты обращаются за тестами добровольно, стоимость исследования 100 манатов ($28,5 по курсу ЦБ). По словам медработников, по регламенту членам семьи заболевшего коронавирусом тесты должны делать бесплатно, но на практике это не выполняется.

По официальной версии в Туркменистане до сих пор нет коронавируса.

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В авральном режиме работают и сотрудники больниц, в том числе моргов.

"В моргах не успевают трупы заворачивать. На запеленутые пленкой трупы наклеивают бумажки с фамилией скотчем" - сообщает источник из Азатлыка.

По его словам, ему лично известен случай, когда в спешке произошла ошибка, когда родственники женщины похоронили чужой труп. Азатлыку известны подробности, которые редакция намеренно не разглашает в целях конфиденциальности и обеспечения безопасности своих источников.

В морге, тела, скончавшихся от коронавируса выдают отдельно от остальных.

"В морге в одном зале выдают умерших не от ковида, там проходят церемонии прощания, даже с отпеванием, а рядом напротив выдают в целлофане покойников. Прощание всего 10 минут", - говорит источник.

Корреспонденты Азатлыка сообщают, что больницы в Ашхабаде переполнены, в том числе реанимационные отделения. Нет мест и в карантинных зонах для больных коронавирусом.

В частности, корпуса "Полимекса" тоже заполнены. Место и питание в лечебном заведении пациентам предоставляются бесплатно, лекарства пациенты должны приобретать сами. При этом продолжается дефицит лекарств, в том числе противовирусных.

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Корреспондент сообщают, что существенно число больных с подтвержденным коронавирусом лечатся на дому, среди которых есть больные с 20% и 50% поражением легких. Среди заболевших немало людей, сделавших прививку.

В условиях недоступности медицинской помощи и лекарств среди населения активизировалась взаимная помощь.

"Наряду с бездействием государства, поднятием цен на лекарства и продукты, многие люди проявляют благородство. Помещают предложение отдать бесплатно оставшиеся лекарства, предлагают помощь, из "Полимекса" на своих машинах подвозят других, соседи помогают больным на дому"- рассказала Азатлыку жительница Ашхабада.

В стране, власти которой отрицают наличие коронавируса, продолжается контроль за соблюдением требования обязательней вакцинации населения.

В Лебапском велаяте на востоке страны, в настоящее время не вакцинированное население не может передвигаться между районами. Наличие сертификата о вакцинации требуют, в частности, на пост между Фарапом и Туркменабадом.

По словам местных жителей, таким образом, возможности передвигаться по области лишились не только не вакцинированные, но и имеющие вакцину, но не получившие сертификата граждан. Так как срок обработки запроса на выдачу сертификата составляет минимум 15 дней. В качестве альтернативы справку можно получить за более короткий срок за взятку в 500 манатов ($142,8 по курсу ЦБ).

По словам жителей Фарапа, говоривших с Азатлыком анонимно, многие прибегают к взяткам чтобы пройти через посты полиции.

"Если нет сертификата, можно заплатить 50 манатов и пройти через пост. И так каждый раз. За два раза в день входит 100 манатов", - говорит житель Фарапа.

Вакцинация активизировалась и в Марыйском велаяте. Без вакцины сотрудников учреждений и предприятий не пускают на работу. Сертификат о вакцинации спрашивают и при поступлении пациента в лечебное заведение.

В этом регионе закрыты практически все объекты торговли, услуг и развлечений.

По словам корреспондентов, жизнь в городе замерла, многолюдно только в аптеках и больницах. И здесь больницы переполнены. Высокая заболеваемость и среди медперсонала. Стало известно о смерти врача в инфекционной больнице в Мары. Завотделения скончался 13 сентября и был похоронен 15 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/406554
Теги:
Туркменистан, коронавирус
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