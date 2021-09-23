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В мэрии Бишкека обнаружили задолженность более миллиарда сомов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в отдельных муниципальных предприятиях мэрии образовалась дебиторская задолженность на более 1,1 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что такая ситуация сложилась "из-за ненадлежащего выполнения функций со стороны муниципальных предприятий и отсутствия должного контроля".

Для установления причин дебиторской задолженности мэрия столицы инициирует аудиторскую проверку структурных подразделений.

Аудит будет проведен в муниципальных предприятиях "Тазалык", "Бишкексвет", "Бишкекасфальтсервис", "Бишкекские парковки и стоянки", Департаменте городского хозяйства и в коммунальном предприятии "Бишкектеплоэнерго".

В дальнейшем подобные проверки будут проведены и в других городских службах.


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URL: https://www.vb.kg/406876
Теги:
аудит, долг, Бишкек, мэрия
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