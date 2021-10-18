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Алиев Бактияр Дженишбекович

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- Айжан Мамбеталиева
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АЛИЕВ БАКТИЯР ДЖЕНИШБЕКОВИЧ

Дата и место рождения: 21.11.1978 г., с. Беловодское,

Московский р/н, Чуйская область

ОБРАЗОВАНИЕ: · 1995 - 2000 гг. Ошский Технологический Университет, специальность "Финансы и кредит"· 2011 - 2017 гг. Кыргызский Экономический Университет.Решением высшей аттестационной комиссии КР присуждена ученая степень "Кандидата экономических наук" (негосударственное социальное страхование)ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:· 2010-2018 г. Прошел тренинги по повышению квалификации в области телекоммуникаций и телерадиовещания, на базе ведущих медиа корпораций таких стран, как Китай, Россия, Эстония, Литва, Турция, Казахстан, Великобритания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

1999 - 2000 гг. Государственная инспекция финансового контроля при Правительстве КР по Чуйской области. Должность: Государственный финансовый инспектор.

2000 - 2001 гг. Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов. Головной офис г. Бишкек. Должность: Ведущий специалист отдела надзора.

2000 г. Социальный фонд КР, Первомайское отделение. Должность: Ведущий специалист отдела внешнего контроля первомайского районного отделения Социального фонда

2003 г. Социальный фонд Кыргызской Республики. Должность: Начальник отдела по работе с физическими лицами Первомайского района РОСФ

2007 г. Социальный фонд Кыргызской Республики. Должность: Начальник отдела по работе с физическими лицами Октябрьского района РОСФ

2008 - 2010 гг. Социальный фонд Кыргызской Республики. Должность: Заместитель начальника октябрьского районного управления СФКР города Бишкек

2009 г. – 2020 г. ГП "Республиканский радиотелецентр КТРК КР". Должность: Генеральный директорСфера деятельности: предоставление коммерческих, технических, вспомогательных услуг 6 телевизионным каналам, 3 радиоканалам и 1 интернет сайту Общественной телерадиовещательной корпорации КР (Общественный Первый канала КТРК, Ала-Тоо 24, Музыка, Маданият Тарых Тил, Спорт, Баластан, Биринчи радио, Кыргыз Радиосу, радио Мин Кыял FM, www.ktrk.kg), а также 2 росссийских каналов зарубежных сетевых партнеров КТРК: РТР-Планета и Первый канал (ОРТ).

2020 г. – 2021 г. Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики "КТРК". Должность: Генеральный директор

Октябрь 2021 г. – по наст. время Социальный фонд Кыргызской Республики. Должность: Председатель

НАГРАДЫ:

- Почетная грамота Президента КР;

- Отличник Социального фонда КР (СФКР);

- Отличник финансовой службы (Государственная служба регулирования и надзора за - финансовым рынком КР);

- Отличник культуры КР (МКиТ);

- Отличник телевидения (КТРК);


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URL: https://www.vb.kg/408079
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