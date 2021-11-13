Афиша: Где провести время с пользой в Бишкеке в выходные и не только

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня и завтра 13 и 14 ноября, а также 19 ноября приглашает публику на премьеру нынешнего сезона – спектакль-притчу на кыргызском языке "Стон тетевы".

Новое представление было создано режиссером Уланмырзой Карыпбаевым по пьесе народного писателя Кыргызской Республики Бексултана Жакиева "Стон тетевы". В главных ролях в спектакле заняты молодые артисты: Жусупбек уулу Эмиль, Нурбайыл уулу Авасбек, Гулчоро Жумабеков, Марат Оскомбаев, Марат уулу Даниэль, Омурбек уулу Максат, Абдусалам уулу Амантур, Байыш уулу Ырысбек, Нарбай уулу Ыйманбай, Гулиза Усупбекова.

Начало в 18 часов.

Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 13 ноября, приглашает бишкекчан и гостей столицы в Малахитовый зал на Вечер русского романса с участием ведущих солистов оперы.

Начало концерта в 17 часов.

В воскресенье, 14 ноября, на Большой сцене театра можно будет насладиться оперой для детей Петра Вальдгарда "Кошкин дом" в двух действиях.

Начало в 11 часов.

17 ноября на Большой сцене театра покажут балет Адольфа Адана "Жизель" в двух действиях.

Начало в 19 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 14 ноября, самые маленькие зрители и их родители смогут посмотреть сразу два сказочных представления: на русском и кыргызском языках.

Сначала малышам покажут спектакль "Кот в сапогах", поставленный российским режиссером Борисом Ходыревым. Это яркое музыкальное представление по произведению Николая Шувалова, написанном на основе знаменитой сказки Шарля Перро.

А затем мальчишки и девчонки увидят премьерный спектакль "Веселая, смешная вакцина", но уже на кыргызском языке. Автор и режиссер представления – заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков. Герои этой истории расскажут, как смогли побороть свой страх перед уколами и прививками, вернули здоровье и возможность вместе играть в футбол.

Начало спектаклей в 11 и 12 часов.

На Большой сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 13 ноября, премьера – трагифарс в двух действиях "Гроза" по произведению Александра Островского.

Спектакль поставила режиссер Нелли Плешакова. Художник-постановщик представления – Юлдаш Нурматов. Костюмы для героев создавала Зухра Мукамбетова. Хореограф спектакля – Евгений Прокопенко. В представлении заняты: народные артистки КР Зинаида Петренко, Лариса Любомудрова, а также Вера Анисимова, Антон Яковенко, Марк Гликман, Михаил Калюжный, Андрей Черкасов, Оксана Орлова, Нина Чернышева, Анастасия Малкова, Валерий Крайнов, Дмитрий Балбекин, Александр Лебедев, Марина Фальман, Эвелина Пурикова, Ирина Гайсарова.

Начало в 18 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу выставка "Mirrors of Talant Ogobaev".

Экспозиция развернута на втором этаже музея. Вниманию публики автор представил сорок своих произведений абстрактного характера. Неподготовленному зрителю они могут показаться сложными для восприятия. Но в каждой работе Таланта Огобаева скрыт глубокий философский смысл. Поэтому данная выставка привлечет, в первую очередь, людей думающих, любящих разгадывать замыслы творцов.

Картины живописца можно увидеть в КНМИИ до 19 ноября.

Приходите в КНМИИ, расположенный по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Время работы музея: со вторника по воскресенье с 11 до 18 часов, в пятницу с 11 до 17 часов. Последняя пятница месяца – санитарный день.

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле при ней на этой неделе открылась персональная выставка "Придуманные образы Кадыра Бекова". Для нее известный отечественный мастер отобрал более тридцати портретов и этюдов.

По признанию автора, создавались работы буквально за считанные минуты. Именно поэтому они кажутся такими свежими, легкими и невесомыми. Мастер будто бы "ухватил" мгновение, миг из жизни человека. Но герои Кадыра Бекова - не реальные люди, а вымышленные персонажи.

Выставка продолжит работу до 28 ноября.

Приходите в филиал "Галереи М" и АртХолл, расположенные в ЦУМ-2 "Айчурек", на 4 этаже.

Филиал работает каждый день с 10 до 20 часов.