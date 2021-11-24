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На трассе Бишкеке-Ош перевернулся грузовик и перегородил дорогу

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на 420 км автодороги Бишкек-Ош, на участке Беке-Чал, перевернулась грузовая машина марки "MAN" с прицепом. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Сообщается, что перевернувшийся грузовик препятствовал движению других машин. Из-за этого к 9.00 утра образовалась пробка из боле 500 машин.

На месте работают оперативная группа отдела чрезвычайных ситуаций города Кара-Куль МЧС КР, так же один автокран и один автопогрузчик.

В настоящее время дорога открыта в одностороннем порядке.

Пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/409793
Теги:
грузоперевозки, ДТП, Кыргызстан, МЧС
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