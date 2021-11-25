Аудитор и инспектор Счетной палаты задержаны ГКНБ

По факту коррупции задержаны аудитор и инспектор Счетной палаты Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Органами национальной безопасности были установлены факты коррупции с причинением ущерба в особо крупном размере в ОАО "Эйр Кыргызстан", 100 процентов акций которого принадлежит государству. Одновременно с этим, отдельные должностные лица Счетной палаты, вступив в сговор с руководством данной авиакомпании, в ходе проведения плановых аудитов укрывали наличие причиненного государству ущерба в размере 3 миллионов 160 тысяч 903 долларов.

С учетом собранных в ходе расследования неопровержимых доказательств, аудитор Счетной палаты КР "С.З." и инспектор "О.Ж." были привлечены к уголовной ответственности по статье 319 часть 1 УК КР ("Коррупция"). Первомайским районным судом Бишкека им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по данному уголовному делу продолжается.