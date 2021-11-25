Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.08 - 96.57

Аудитор и инспектор Счетной палаты задержаны ГКНБ

71  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту коррупции задержаны аудитор и инспектор Счетной палаты Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Органами национальной безопасности были установлены факты коррупции с причинением ущерба в особо крупном размере в ОАО "Эйр Кыргызстан", 100 процентов акций которого принадлежит государству. Одновременно с этим, отдельные должностные лица Счетной палаты, вступив в сговор с руководством данной авиакомпании, в ходе проведения плановых аудитов укрывали наличие причиненного государству ущерба в размере 3 миллионов 160 тысяч 903 долларов.

С учетом собранных в ходе расследования неопровержимых доказательств, аудитор Счетной палаты КР "С.З." и инспектор "О.Ж." были привлечены к уголовной ответственности по статье 319 часть 1 УК КР ("Коррупция"). Первомайским районным судом Бишкека им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по данному уголовному делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409847
Теги:
аудит, задержание, коррупция, ГКНБ, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  