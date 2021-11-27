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Пограничники пресекли незаконный провоз грузов в Баткенской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза грузов через госграницу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью пограничной службы ГКНБ КР.

По его данным, 22 ноября 2021 года в местности Канды Кадамжайского района Баткенской области пограничники Айдаркенского пограничного отряда задержали автомашину Daewoo Tico под управлением гражданина Кыргызской Республики И.Ю., 1993 г.р.

"23 ноября 2021 г. в местности Жаштык Лейлекского района Баткенской области пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину Mercedes-Benz Sprinter, в которой находились граждане Кыргызской Республики С.А., 1973 г.р., и М.А., 1988 г.р. В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил груз – материнские платы от различных электротехнических средств и аккумуляторные батареи (АКБ) без соответствующих документов.

В местности Сай на участке автодороги Максат-Кулунду 24 ноября 2021 г. пограничный наряд ПС ГКНБ КР задержал автомашину Honda Odyssey под управлением гражданина Кыргызской Республики Э.И., 1975 г.р., который пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан контрабандный груз – 2000 шт. яиц, произведенных в Таджикистане.

Во всех случаях после оформления соответствующих протоколов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/409933
Теги:
Баткенская область, грузоперевозки, Погранслужба
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