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Генсек НАТО вновь предостерег Россию от эскалации напряжённости

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Сосредоточение большого количества российских войск у границ Украины продолжает вызывать на Западе опасения по поводу возможного вторжения РФ на территорию этой страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 26 ноября, на пресс-конференции в Брюсселе выступил с предостережением в адрес Москвы. Обращаясь к российским властям, Столтенберг вновь обвинил Россию в том, что она стягивает в регион у границ Украины войска и бронетехнику.

Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует положение на востоке Украины, сказал Столтенберг. Если Россия не прекратит дальнейшее нагнетание напряжённости, то ей придётся заплатить высокую цену, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО продолжает делиться с союзниками разведивательной информацией о том, как может действовать Россия в ближайшее время.

Источник: Радио Свобода


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URL: https://www.vb.kg/409960
Теги:
НАТО, Россия, Украина
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