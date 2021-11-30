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Уничтожается парк в единственном кардиологическом санатории Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Уничтожается уникальный парк кардиологического санатория Кыргызстан. Под видом сухостоя и аварийных деревьев рубятся здоровые деревья, в том числе носящих с стране особый природоохранный статус (арча). Активисты сел Таш-Добо и Байтик просят спасти единственный уникальный по своим лечебным характеристикам санаторий в стране. Об этом сообщается на сайте ecostan.kg.

В статье говорится, что без этого парка отдыха санаторий утратит свое значение. Местные жители недовольны происходящим. Люди всеми законными способами обращаются к властям, чтобы остановить вырубку, но безрезультатно. Живой участок парка уничтожается под предлогом вырубки засохших деревьев. Возможно кубометры хорошей древесины для изготовления мебели, рубятся и вывозятся под предлогом сухостоя и аварийного дерева.

Конечно, все это происходит с согласия руководства считают активисты "Здесь лечились сердечники-гипертоники. Физиолечение, интенсивная ходьба. Сам воздух здесь уникальный, лечебный. Потом директора санатория начали меняться каждые год-полтора, и все начало разваливаться. В парке потихоньку вырубали деревья", – говорит Аксуйун Казакбаев. Но при нынешнем директоре санатория рубить и вывозить деревья начали уже в открытую. Местные активисты забили тревогу, когда увидели грузовые машины с древесиной.

"Информация быстро разлетелась по селу. Есть интернет, WhatsApp. Те, кто видел, говорят, что на одно дерево они тратят не больше двух-трех минут. Портеры, большие машины – мы все сняли на видео", – продолжает Аксуйун Казакбаев.

Часть деревьев вырубщики не успели вывезти. Огромные бревна так и остались лежать посреди парка. Сухие деревья действительно не стали трогать.

То, что вырубка деревьев незаконна, подтвердили и в Министерстве природных ресурсов Кыргызстана.

"Руководитель санатория обратился к нам с письмом и попросил разрешить провести санитарную вырубку. Я отправил инспектора, который пометил аварийные деревья. Однако, кроме аварийных деревьев, он вырубил здоровые деревья, пригодные для стройматериала", – отметил представитель Министерства природных ресурсов.

Теперь инспекторы измеряют диаметр вырубленных деревьев и подсчитывают ущерб экологии и бюджету. После этого материалы передадут в правоохранительные органы. Директору санатория Экееву Шамилю грозит наказание по статье 288 часть вторая, - сообщается в издании.


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URL: https://www.vb.kg/410121
Теги:
экология, Кыргызстан, вырубка деревьев
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