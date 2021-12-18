Афиша: Где в Бишкеке провести время с пользой в выходные и не только

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 18 декабря, состоится Вечер памяти выдающегося танцовщика, народного артиста Кыргызской Республики Берика Алимбаева, посвященный 85-летию со дня рождения мастера. В программе примут участие артисты балета театра, учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Зрители увидят второй акт балета Адольфа Адана "Жизель", номера классической и современной хореографии. За дирижерским пультом в этот вечер будет заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 19 декабря, в театре дают оперу Жоржа Бизе "Кармен" в четырех действиях. В представлении участвует солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Халид Нуралиев и звезды кыргызской оперы. За дирижерским пультом в этот вечер будет лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Республики Казахстан, главный дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ерболат Ахмедьяров.

Начало в 17 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова продолжается фестиваль русской культуры и традиций "Русская зима". Сегодня, 18 декабря, программа начнется с концерта детских коллективов "Зимушка-зима" в 10 часов.

Мастер-класс "Новогодняя свеча" пройдет в 11 часов.

На мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол "Берегиня" можно прийти в 12 часов.

Мастер-класс по керамической лепке состоится в 13 часов.

Мастер-класс по росписи новогодних игрушек "Елочное убранство" состоится в 14 часов.

Мастер-класс по квиллингу "Новогодняя открытка" начнется в 15 часов.

Концерт солистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет с 17 до 18 часов.

В воскресенье, 19 декабря, в заключительный день фестиваля театр "Gala" приглашает всех на интерактивную музыкальную русскую народную сказку для детей и взрослых в 11 часов.

Мастер-класс по живописи начнется в 12 часов 30 минут.

Семейный творческий конкурс "Семья года" пройдет в 15 часов.

Торжественное закрытие фестиваля с показом верхней одежды из меха, награждением участников и праздничным концертом пройдет с 16 до 18 часов.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

А 21 декабря на Большой сцене театра премьера – сказка "Принцесса-лягушка". После нее елочное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе театра. Режиссер спектакля – Валерий Крайнов.

Начало в 11 и 13 часов.

22, 23 и 25 декабря спектакль начнется в 13 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева в воскресенье, 19 декабря, по традиции малышам покажут два сказочных представления: на русском и кыргызском языках. Сначала мальчишек и девчонок ждет поучительный спектакль "Веселая, смешная вакцина", а затем дети увидят премьерное представление - "Кар балдар".

Начало представлений в 11 и 12 часов.

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева сегодня и завтра, 18 и 19 декабря, можно посмотреть спектакль "Наваждение" на русском языке по произведению Али Амирли.

Начало в 18 часов.

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря БГДТ приглашает детей на новый спектакль "Новогодний подарок" и представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

Начало в 12 часов.

В филиале "Галереи М" и АртХолле продолжает работу выставка произведений трех известных кыргызских художников – Жыргала Матураимова, Алмаза Шаршекеева и Абая Насиридин уулу.

Посетить экспозицию можно до 29 декабря.

Филиал "Галереи М" и АртХолл расположены в ЦУМ-2 "Айчурек" на 4 этаже.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжается ярмарка творческих подарков "Хан Базар".

Посетители ярмарки могут приобрести тут подарки для родных и друзей: вязаные и войлочные изделия, украшения из камней, серебра, войлока, бисера, эпоксидной смолы, полимерной глины, елочные украшения, игрушки, книги, интересные предметы интерьера, керамику, коврики, изделия из бересты, сундучки, аксессуары из кожи, посуду из дерева. А также антиквариат, этно-одежду, крафтовую косметику из Сибири.

Ярмарка работает с 11 до 18 часов. Посетить ее можно до 29 декабря.

Вход на ярмарку свободный.