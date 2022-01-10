Депутаты ЖК будут следить за ситуацией связанной с Викрамом Рузахуновым

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с задержанием гражданина Кыргызстана, музыканта Викрама Рузахунова.

"Мы все обеспокоены тем, что нашему соотечественнику Викраму Рузахунову предъявлены серьезные обвинения в связи с беспорядками в соседней стране. Претензии в сторону талантливого артиста, известного джазового музыканта требуют тщательного расследования. Надеюсь, что наши соответствующие органы вместе с компетентными органами соседнего государства изучат этот вопрос и примут справедливое решение. Депутаты Жогорку Кенеша будут следить за ситуацией и ее объективным исходом. Мы заинтересованы в развитии братских и дружеских взаимоотношений с народом Казахстана, с которым мы издавна живем в мире и согласии, и будем вместе работать над предотвращением любых инцидентов, которые могли бы бросить тень на наши добрые отношения", - сказал Талант Мамытов.