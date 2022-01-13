Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Страны Балтии попросили НАТО увеличить военное присутствие на их территории

211  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эстония, Латвия и Литва обратились к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие. Об этом в интервью Reuters рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам Каллас, такое увеличение могло бы стать "сдерживающим фактором" для России.

Просьба стран Балтии, рассказал агентству анонимный дипломат НАТО, может быть рассмотрена в середине февраля на встрече министров обороны членов альянса.

Контингент НАТО находится в балтийских странах на постоянной основе с 2014 года, после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Сейчас в Литве, Латвии и Эстонии размещены примерно по тысяче натовских солдат.

12 января в Брюсселе впервые за два года состоялся саммит Россия - НАТО, основной темой которого была европейская безопасность. По его итогам стороны дали понять, что их позиции по принципиальным вопросам не сблизились, однако заявили, что готовы продолжать переговоры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412304
Теги:
Латвия, Литва, Эстония, НАТО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  