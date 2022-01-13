Страны Балтии попросили НАТО увеличить военное присутствие на их территории

Эстония, Латвия и Литва обратились к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие. Об этом в интервью Reuters рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По словам Каллас, такое увеличение могло бы стать "сдерживающим фактором" для России.

Просьба стран Балтии, рассказал агентству анонимный дипломат НАТО, может быть рассмотрена в середине февраля на встрече министров обороны членов альянса.

Контингент НАТО находится в балтийских странах на постоянной основе с 2014 года, после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Сейчас в Литве, Латвии и Эстонии размещены примерно по тысяче натовских солдат.

12 января в Брюсселе впервые за два года состоялся саммит Россия - НАТО, основной темой которого была европейская безопасность. По его итогам стороны дали понять, что их позиции по принципиальным вопросам не сблизились, однако заявили, что готовы продолжать переговоры.