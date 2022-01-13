Госучреждения Туркменистана снова меняют портреты президента на "свежие"

Работников предприятий, расположенных в Лебапском велаяте, заставляют покупать новый портрет президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает корреспондент Радио Азатлык, новые портреты президента уже появились в учебных классах общеобразовательных школ области.

Портрет, который будет вывешен в кабинетах в 2022 году, отличается от снимков 2021 года цветом президентского пиджака.

На новых портретах костюм президента темно-синий, на прошлогодних портретах цвет пиджака был черным.

Если портрет полностью заменить вместе с рамой, то это стоит около 100 манатов. Если заменить только снимок без рамки, то бюджетникам придется потратить на это порядка 50-60 манатов.

Бюджетники, желающие максимально снизить стоимость портретных заявок, размещают новую фотографию главы государства в прошлогодние рамы.

На стоимость портрета влияет и его размер.

Сотрудники госучреждений Лебапского велаята, беседовавшие с Радио Азатлык говорят, что ежегодная замена президентских портретов - слишком большая финансовая нагрузка.

"Стало традицией вешать новые портреты. Мероприятие влечет за собой дополнительные расходы для учителей и персонала", - сказал Азатлыку сотрудник одного из госучреждений Лебапского велаята.

Кроме того, бюджетники отмечают, что разница между новым и старым портретом едва заметна.

"На новом снимке костюм президента темно-синий. И это все. На фото 2021 года его костюм был чернильно черным. Сейчас он изображен в темно-синем костюме", - говорит сотрдуник местного учреждения.

Замена портретов президента идет полным ходом практически во всех учреждениях, в том числе в общеобразовательных школах, причем руководители и их заместители вынуждены менять портреты президента и в своих кабинетах.

По словам нашего корреспондента, вузам дали время на завершение замены портретов президента, до 15 января.

В то же время корреспонденты Радио Азатлык сообщают, что замене подлежат и портреты президента над входом в крупные учреждения региона. Большие портреты продаются в местных канцелярских магазинах по 100-150 манатов.

В Туркменистане власти систематически вымогают деньги у населения. В начале каждого года приходится менять президентские портреты в учреждениях и на предприятиях.

Ранее корреспонденты Радио Аатлык в Лебапе сообщали, что школы, больницы, поликлиники региона, в том числе сельские дома здоровья, 16 декабря были вынуждены закупить плакаты с новым стихотворением президента и новыми портретами президента. Для выполнения этого требования с каждого бюджетника были собраны деньги в размере 40 манатов.

Местные бюджетники, говорившие с Радио Азатлык жаловались, что требования для них слишком затратны.

Кроме того, типография административного центра области день и ночь работала над печатью этих плакатов и портретов.

Видимо, замена плакатов и портретов создает дополнительную работу и дополнительный доход для типографий и соответствующих производственных предприятий.

Государственные СМИ Туркменистана не сообщают о регулярно меняющихся портретах на предприятиях, вместе с тем, не затрагивают и дополнительных проблем, которые это требование создает для бюджетников. В передачах государственных телеканалов изображения президента, в том числе разнообразные портреты можно увидеть повсеместно.