К началу 2030-х годов уровень Каспийского моря вновь поднимется. Об этом заявил российский океанолог, главный научный сотрудник Института океанологии РАН, Института водных проблем РАН профессор и академик Петр Бухарицин в интервью изданию Vzglyad.az.

По данным издания, на протяжении нескольких лет прослеживается тенденция снижения уровня Каспийского моря. Поэтому в 2006 году Бухарицин с коллегами впервые в мире разработал сверхдолгосрочный климатический прогноз для региона Северного Прикаспия. Он был составлен на 11 лет, то есть до 2017 года.

"Прогноз основан на солнечной активности, поскольку это главный источник энергии для всего земного шара: и для суши, и для океана. В 2006 году было начало очередного, 24-го солнечного цикла. По результатам прогноза мы пришли к выводу, что он оправдался на все 100 процентов. В этот период повторяемость засушливых и маловодных лет увеличилась. Река Волга стала поставлять в Каспийское море значительно меньше воды. То есть годовой сток по сравнению с предыдущими циклами уменьшился. Именно это и привело к тому, что уровень воды в Каспийском море стал понижаться.

А также температура летних месяцев повысилась, а в зимние месяцы повторяемость холодных зим возросла. Учитывая все эти нюансы, мы пришли к такому заключению, что следует продолжить разработку таких прогнозов", - сказал он.

Также Бухарицин озвучил другой прогноз касательно развития региона Каспийского моря.

"Нами был разработан климатический прогноз по Прикаспийскому региону (Астраханская область, северная часть Каспийского моря) до 2044 года. Прогноз на основании солнечной цикличности, на которую в том числе прямым образом повлиял последний ледниковый период. Сотрудники института, который ведет регулярные наблюдения за состоянием Солнца, пришли к заключению, что наше Солнце "засыпает". То есть количество пятен на Солнце, которые "отвечают" за его активность, уменьшается.

Исходя из этого мы приходим к такому заключению, что очередной, 25-й цикл будет примерно таким же, как и 24-й. То есть уменьшение количества осадков, жаркие летние и холодные зимние месяцы будут продолжаться, как и в предыдущем цикле. В следующие годы климат в нашем регионе, по нашим прогнозам, будет оставаться примерно таким же, из чего следует то, что уровень Каспийского моря поднимется не скоро", - добавил профессор.

Однако 26-й цикл солнечной активности будет особенным, считает Бухарицин.

"Цикл ознаменуется так называемым периодом начала фазы Маундера и наступлением малого ледникового периода. Снижение солнечный активности в начале 2030-х годов может и должно привести к продолжительному периоду похолодания. Это будет сложный период для населения. Осадки увеличатся и в летний, и в зимний периоды, но, с другой стороны, это приведет к увеличению стока рек и, как следствие, к повышению уровня Каспийского моря", - заключил он.