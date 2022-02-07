Решать вопрос строительства дороги КР - КНР-РУз предложили через референдум

Может, спустя 21 год Садыр Жапаров сумеет реализовать этот, ставший уже "вечным", экономический проект строительства железной дороги Кыргызстан - Китай - Узбекистан? Но скептиков по поводу ее строительства сейчас гораздо больше, чем оптимистов. Об этом сообщил политолог Игорь Шестаков.

Он напомнил, что, будучи журналистом, писал про этот проект еще летом 2001, когда брал интервью у Аскара Акаева для агентства "Интерфакс". Тогда он тоже сказал о ближайшем будущем и новом транспортном коридоре в Европу.

"Аскар Бешимов недавно также отмечал, что идея строительства обсуждается примерно с 1994 года. В 2012 году, после того как провел серию круглых столов по "железке" с участием ведущих экспертов не только из Кыргызстана, но Казахстана, я пришел к выводу, что властям КР надо проводить референдум по этому вопросу, чтобы получить разрешение народа. Таким образом, будут сняты все риски, связанные с политизацией проекта", - подчеркнул Игорь Шестаков.

Напомним, президент КР Садыр Жапаров в интервью китайскому международному новостному телеканалу CGTN, заявил, что строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан начнется в ближайшем будущем.

Он подчеркнул, что проект китайско-кыргызско-узбекской железной дороги сейчас находится на стадии согласования. Глава КР также назвал будущую магистраль дорогой дружбы, добрососедства и устойчивого развития.