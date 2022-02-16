В Туркменистане конфисковывают лишний хлеб у покупателей

На фоне нового отчета правительства Туркменистана о достижении высоких производственных показателей населению страны запрещают покупать хлеб, свыше установленной властями нормы. В Ашхабаде, выходящих из магазина покупателей проверяет полиция и конфискует лишний хлеб. Об этом сообщает Радио Азатлык.

Для предотвращения покупки жителями лишнего, по мнению властей, хлеба, утром перед магазинами дежурят сотрудники полиции в штатской форме, если видят в руках покупателей больше хлеба, задерживают их и конфискует лишний хлеб. Об этом 15 февраля сообщили корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, стоит только повторно отстоять очередь и купить хлеба, как на выходе люди в штатском проверяют сумки и забирают хлеб.

На данный момент норма, отпускаемая на человека в госмагазине, составляет три буханки хлеба на общую сумму 2 маната.

Полицейское дежурство организовано в каждом магазине, продающем хлеб по субсидированной цене. При продаже хлеба, дежурящие сотрудники полиции в гражданской форме наблюдают за процессом продажи и покупателями.

В поле зрения полицейских попадают, повторно появляющиеся в очередях, а также шумные покупатели. Зачастую неподалеку дежурит и полицейский транспорт, на котором задержанных доставляют в отделение полиции.

"В основном сотрудники полиции ставят автомобили в пределах досягаемости и наблюдают. Если выявят нарушителей, подходят к покупателю, забирают в автомобиль и проверяют документы подтверждающие личность", - говорит корреспондент Азатлыка.

По словам корреспондента, чаще всего на месте у задержанного конфискуют хлеб, если его больше трех буханок, а также забирают паспорт и требуют в назначенное время явиться в полицейское отделение. В случае доставки в отделение, в первый раз берут расписку, в том, что подобное больше не повторится. Во второй раз выписывают штраф за административное правонарушение в размере 100 манатов ($28,5 по курсу ЦБ Туркменистана).

Между тем, на фоне полицейского контроля за соблюдением хлебной нормы населением, наблюдается рост цен на хлеб. Хлеб дорожает как в коммерческих магазинах, так и в государственных.

Наиболее дефицитной является буханочный хлеб, очень низкого качества по 0,6 маната за штуку. В некоторых магазинах продают традиционный чорек.

Независимое издание "Turkmen.news" сообщает, что в госмагазинах Ашхабада уже неделю не продают лепешки из тамдыра за 1 манат. Вместо него покупателям предлагают чурек из духовки за 2,5 маната или буханки по такой же цене. Издание отмечает, что такой расклад цен свидетельствует о 150%-ном подорожании хлеба.

Норма отпуска хлеба, по так называемой субсидированной цене, применяемая в государственных магазинах, является негласной, так как официальных распоряжений и сообщений об этом не публикуют. Государственные СМИ эту тему не освещают.

Между тем, проблема дефицита хлеба, огромные очереди и различные ограничения на покупку сохраняются в стране с 2017 года. Но власти страны, наличие кризиса не признают.

Согласно отчетам правительства, страна из года в год переживает стабильный экономический рост. Представленные правительством 11 февраля макроэкономические показатели за прошлый год, демонстрируют стабильный рост ВВП, который по официальным данным с прошлого года увеличился на 6,2 процента.

В промышленном секторе этот показатель вырос на 9,2 процента, строительстве – на 0,3 процента, транспорт­но-коммуникационном секторе – на 4,3 процента, торговле – на 8,8 процента, сельском хозяйстве – на 3,8 процента, в сфере услуг – на 5,8 процента, в целом производство продукции выросло на 7,7 процента.

Каким образом, на фоне высоких экономических показателей, ухудшается уровень жизни подавляющей части населения, власти Туркменистана не комментируют. Официальные показатели экономического роста были представлены на экстренном заседании Халк Маслахаты, на котором, находящийся 15 лет на посту президента Гурбангулы Бердымухамедов объявил о своем решении по передачи власти.