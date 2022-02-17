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Счетная палата КР выявила финансовые нарушения в бюджете ФУГИ за 2020 год

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- Назгуль Абдыразакова
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Совет Счетной палаты КР на своем заседании одобрил отчет об аудите деятельности Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) по выполнению доходной части республиканского бюджета за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по итогам аудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 11 млн. 276,6 тысячи сомов, из которых восстановлено 4 млн. 686,1 тыс. сомов. Наиболее крупные суммы финансовых нарушений установлены в подведомственных государственных предприятиях и в их филиалах:

В филиале центра отдыха "Золотые пески" ГП "Дирекция по управлению объектами" при ФУГИ установлены: не оприходованные денежные средства от предоставленных услуг на сумму 502,8 тысячи сомов (в ходе аудита восстановлено 496,5 тысячи сомов), сокрытая по учету дебиторская задолженность - 5 млн 776,6 тыс. сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, – 881,2 тысячи сомов, недопоступления обязательных сборов за вывоз мусора - 266,0 тысячи сомов. Материалы аудита по указанным фактам переданы в Генпрокуратуру.

В ГП "Санаторий "Иссык-Куль - Аврора" было установлено: арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, на сумму 3 млн. 921,2 тысячи сомов, не перечисленная сумма отчислений от чистой прибыли в республиканский бюджет в сумме 3 млн. 855,0 тысячи сомов за 2019-2020 годы.

В финансовой отчетности ФУГИ отсутствует раскрытие всех активов государства (финансовых, нефинансовых активов, задолженностей). В приложении к финансовой отчетности в пояснительной записке не отражено:

информация по дивидендам акционерных обществ, отчислениям от чистой прибыли государственных предприятий и их задолженностям; сведения о количестве акций и стоимости акции хозяйственных обществ с государственной долей участия, а также о справедливой стоимости имущественных активов государства.

По итогам заседания направлены объекту аудита предписания и рекомендации Счетной палаты об устранении выявленных недостатков в целях недопущения их в дальнейшей деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/414212
Теги:
аудит, финансовая отчетность, Счетная палата
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