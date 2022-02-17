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Грузоперевозчики должны иметь в наличии распечатанную счет-фактуру

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- Назгуль Абдыразакова
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Грузоперевозчики КР при экспорте товаров на территорию Республики Казахстан и в страны-члены ЕАЭС должны иметь в наличии распечатанную электронную счет-фактуру с QR-кодом на перевозимый товар, сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что наличие распечатанной электронной счет-фактуры с QR-кодом позволит автотранспортным средствам следовать по маршруту без проведения контрольно-досмотровых мероприятий со стороны комитета государственных доходов Казахстана. Но в случае их отсутствия в пункте назначения будут проведены соответствующие контрольные мероприятия.

Такое решение принято по итогам 1-го заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, которое прошло в городе Алматы.

Кроме этого, стороны договорились усилить взаимодействие между фискальными органами двух стран, направленное на сокращение нарушений во взаимной торговле в рамках ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/414229
Теги:
ГНС, грузоперевозки, Казахстан
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