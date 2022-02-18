Медикам Кыргызстана хотят повысить заработную плату

Медикам Кыргызстана планируют повысить заработную плату. О том, что расчеты по повышению зарплаты уже ведутся, на встрече с коллективом Кыргызского научного центра репродукции человека упомянул глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Кыргызстана накануне встретился с коллективом, рассказал о проводимых в стране реформах в системе здравоохранения, об их важности для улучшения качества оказания медицинской помощи населению. Бейшеналиев озвучил цели и задачи, которые стоят перед Минздравом в 2022 году. В частности министр сказал, что ведутся расчеты по повышению заработной платы медицинских работникам.

Руководство Центра озвучило, что для успешного и конкурентного функционирования, для возобновления процедур ЭКО требуется повышение потенциала кадров, оснащение Центра дополнительным оборудованием, и обучение специалистов по эмбриологии, репродуктологии и гинекологической эндокринологии.

"Охрана здоровья матери и ребенка является одним из важных приоритетов в работе Министерства. Сегодня возможности и условия Центра должны предлагать комплексную услугу, начиная c планирования программы ЭКО и завершая рождением малыша. Развитие в государственном учреждении услуги ЭКО позволит семьям стать счастливыми родителями, а ее стоимость будет ниже, чем за границей либо в частных клиниках. Поэтому Минздрав рассмотрит возможность организации обучения специалистов Центра, а также возможность улучшения материально-технической базы", - отметил министр.

По итогам посещения Центра Алымкадыр Бейшеналиев дал поручение руководству научного центра репродукции провести метрологический контроль оборудования в отделении ЭКО, составить перечень необходимого оснащения и наращивать количество проведения положительных программ экстракорпорального оплодотворения.