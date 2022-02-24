Причина скопления грузовиков на границе с Казахстаном - отсутствие ЭСФ

Одна из причин наблюдающегося сейчас на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скопления грузовых автотранспортных средств - отсутствие распечатанной электронной счет-фактуры с QR-кодом. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики еще раз напоминает о необходимости иметь при себе электронную счет-фактуру. Ее наличие позволит грузоперевозчикам избежать контрольно-досмотровых мероприятий со стороны Комитета государственных доходов Республики Казахстан и беспрепятственно ввезти товар в Казахстан и в страны-члены ЕАЭС.

Ранее ГНС информировала участников внешнеэкономической деятельности о том, что при экспорте товаров в Казахстан и транзитным грузам, следующим через ее территорию в страны ЕАЭС, необходимо обязательное оформление электронной счет-фактуры и наличие распечатанной формы электронной счет-фактуры с QR кодом.

Одной из причин скопления грузовых автотранспортных средств, наблюдаемого в последнее время на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, является поток грузовых АТС без наличия распечатанных ЭСФ. Это расценивается, как свидетельство несоблюдения Кыргызской Республикой требований договоренности сторон и вынуждает соответствующие государственные органы Казахстана к проведению проверок грузов.

Напоминим, что решением Первого заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан от 16 февраля 2022 года, кыргызстанские грузоперевозчики при экспорте товаров на территорию Казахстана и в страны-члены ЕАЭС должны иметь в наличии распечатанную электронную счет-фактуру с QR-кодом на перевозимый товар, чтобы обойтись без контрольно-досмотровых мероприятий со стороны Комитета государственных доходов Казахстана.