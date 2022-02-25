В Калифорнии прожорливый медведь вламывается в дома и съедает все,что видит

Гигантский черный медведь терроризирует жителей Калифорнии. Об этом сообщает издание BBC.

В городке Саут-Лейк-Тахо завелся медведь, которому даже дали кличку - Хэнк. Зверь вламывается в дома людей и съедает там все, что найдет. Американцы надеялись, что зимой Хэнк впадет в спячку, но он растолстел до двухсот килограммов и продолжил объедать всех в округе без перерыва на длительный сон.

Хэнк появился в Саут-Лейк-Тахо в июле прошлого года - в это время медведи потребляют много калорий и копят жир на зиму. С тех пор в полицию поступило 30 звонков от взволнованных американцев, к которым в дома наведался зверь.

По словам властей, хищник не причиняет вред людям - только имуществу. Хэнка хотели бы передать в заповедник, но пока ни в одном из них нет мест. Поэтому жителям городка остается отгонять медведя пейнтбольными ружьями и сиренами. Поймать Хэнка не получается - он обходит установленные ловушки.