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Уставной капитал "Фонда развития предпринимательства" будет увеличен

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- Анастасия Карелина
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Уставной капитал Микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства" в течение 2022 года будет доведен до 117 миллионов сомов. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение принято в целях усиления роли государства в оказании государственной поддержки малого и среднего предпринимательства путем повышения эффективности деятельности открытого акционерного общества Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" как финансового института, обеспечивающего доступными кредитными средствами предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Одновременно принято решение передать полномочия кабинета министров по реализации права собственника государственного имущества в качестве акционера (участника) открытого акционерного общества Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" от Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции в Министерство финансов Кыргызской Республики.

Отметим, что основными задачами открытого акционерного общества Микрокредитная компания "Фонд развития предпринимательства" являются:

- предоставление населению доступных услуг по микрофинансированию для содействия в преодолении бедности, повышения уровня занятости;

- содействие развитию предпринимательства и социальной мобилизации населения республики;

- создание условий для повышения эффективности дальнейшего функционирования микрокредитной компании.


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URL: https://www.vb.kg/415267
Теги:
Акылбек Жапаров, микрокредитные компании, Кабинет министров
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