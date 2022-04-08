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Задержан бывший замглавы ГСБЭП Бакытбек Гайназаров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР в рамках досудебного производства осуществляется проверка группы лиц и представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП при ПКР по городу Бишкек К.Н.Ж. и заместителя председателя ГСБЭП при ПКР Г.Б.Б. организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что руководителями преступной группы являются граждане КР О.А.К. и Ж.Б.С., которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании, при содействии заместителя председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" И.М.К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем, и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводились в КНР.

"Так, с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО "Бишкек триста двенадцать" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" было переведено в КНР более 49 миллионов долларов. Указанная сумма наличными средствами внесена О.А.К.

С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО "Кейджи Импэкс" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" переведено в КНР более 311 миллионов долларов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 7 апреля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГСБЭП при ПКР Г.Б.Б., который был причастен к вышеуказанной коррупционной схеме, а также находился в межгосударственном розыске.

В настоящее время, в целях установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия".

По данным СМИ, под инициалы Г.Б.Б. подходит бывший заместитель председателя ГСБЭП Гайназаров Бакытбек Батырович.


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URL: https://www.vb.kg/416585
Теги:
ГКНБ, задержание, контрабанда, ГСБЭП
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