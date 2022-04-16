Огромная очередь из грузовых фур на въезде в Казахстан из КР (видео)

Сегодня, 16 апреля, на кыргызстанском контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек – автодорожный" скопилась очередь из грузовых фур, которые ждут въезда в Казахстан. По наблюдениям очевидцев очередь растянулась более чем на 9 километров.

Видео с пробкой из грузовых авто появилось в социальных сетях.

Волонтеры вместе с сотрудниками МЧС Кыргызстана помогают водителям на жаре пережидать затор. Вдоль пробки курсирует карета скорой помощи, МЧС разбивает палаточные лагеря и полевую кухню. Волонтеры привезли водителям воду и продукты питания.