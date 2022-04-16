Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 92.12 - 93.12

Огромная очередь из грузовых фур на въезде в Казахстан из КР (видео)

280  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 16 апреля, на кыргызстанском контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек – автодорожный" скопилась очередь из грузовых фур, которые ждут въезда в Казахстан. По наблюдениям очевидцев очередь растянулась более чем на 9 километров.

Видео с пробкой из грузовых авто появилось в социальных сетях.

Волонтеры вместе с сотрудниками МЧС Кыргызстана помогают водителям на жаре пережидать затор. Вдоль пробки курсирует карета скорой помощи, МЧС разбивает палаточные лагеря и полевую кухню. Волонтеры привезли водителям воду и продукты питания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416902
Теги:
граница, Казахстан, пробки, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  