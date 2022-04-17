Представители Кыргызстана и Казахстана обсудили очередь из фур на границе

15 апреля на полях заседания Совета Евразийской экономической комиссии первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Арзыбек Кожошев и заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов обсудили вопрос простаивания грузовых автотранспортных средств, направляющихся с территории Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Первый зампред кабмина подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе видеоконференцсвязи в конце марта текущего года исполняются не в полной мере.

"Мы договорились, что если сопутствующие документы не в порядке или вообще отсутствуют, казахская сторона будет возвращать такие автотранспортные средства назад. На деле же очередь из фур становится с каждым днем все больше", - заявил Арзыбек Кожошев.

Первый зампред кабмина добавил, что если договорённости не исполняются одной из сторон, то наносится урон нашим двусторонним отношениям.

После детального обсуждения вопроса принято решение 19 апреля в режиме видеоконференцсвязи провести совещание с казахской стороной с участием всех задействованных государственных органов двух стран для принятия конкретных мер по решению вопроса простаивания грузовых автотранспортных средств на кыргызско-казахской государственной границе.