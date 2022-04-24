В селе Кочкор прошли юбилейные встречи режиссера Геннадия Базарова

"Рахмат чон, других слов нет, поклон вам", - обратился к своим землякам из села Кочкор Нарынской области кинорежиссер, народный артист Кыргызской Республики Геннадий Базаров.

В рамках общенационального празднования 80-летнего юбилея аксакала кыргызского кинематографа прошли юбилейные встречи с поклонниками его таланта - жителями Кочкорского района. Вместе со своими фильмами Геннадий Садырович уже больше полувека входит в каждый наш дом и стал уже своим. Его ленты ждали и ждут как и авторскую программу с многозначительным названием "Альтернатива", которая приобрела социально-художественную ценность и стала классикой телевизионного искусства.

"Базарова безошибочно узнают везде и ценят как кинорежиссера и писателя не только в нашей стране, нам всем нравится его образ мыслей, его прямота, а иногда и резкость, система предпочтений, универсальность знаний, - сказала vb.kg медиаэксперт Елена Баялинова. – Поэтому так популярны не только его фильмы, но и повести "Прикосновение к Личности" (о Чынгызе Айтматове), "Ноктюрн", "Хава Нагила", "Суть", "Стойбище", "Гримаса", "Пауза для размышления". Кстати, в 1997 году Геннадий Садырович стал лауреатом президентской премии "Золотое перо", в 1998 и 2006 годах - лауреатом международной премии имени Чынгыза Айтматова".

Думается, с мнением Елены Баялиновой согласятся тысячи человек. И что поразительно, мысли, фильмы, слово известного режиссера с годами становятся только актуальнее. Притягивает уже название его произведений. Он словно чувствовал и чувствует назревающие тенденции, на многое он открыл нам глаза, и устои его мировоззрения не колеблются вместе с изменчивым временем. Смотрим его фильмы - давние и недавние - и сверяем с ними и новое время, они заставляют думать, рассуждать, без таких глубоко жизненных лент наше общество однозначно обеднело бы.

Вот, например, суждение Геннадия Базарова о счастье, которое он высказывал несколько лет назад. А звучит так, будто сказано сегодня.

"Счастье – это когда ты чувствуешь себя человеком. Оно может случаться много раз, приходить, а потом где-то затаиться и снова вернуться. Все хотят быть счастливыми, но недостаточно просто этого захотеть. Счастье в простых вещах, которые постоянно встречаются на нашем пути, - счастливая семья, весна пришла, солнце светит… Счастливый человек – тот, у которого есть свой идеал, и он живет светлыми надеждами. Чтобы прожить счастливую жизнь, надо заниматься самообразованием и особенно много читать. У нас очень хрупкая духовность, и ей нужны опека, поддержка и внимание. Бездуховное общество – оно гибельное. А духовность начинается с культуры: с рисунка, строчки, с кинематографического кадра, с философского размышления. Культурный и духовный человек никогда не будет брать взятки, не замахнется на ближнего, не обманет, не будет лгать ни себе, ни другим. И не надо забывать, что цивилизация – это культура, а культура – это духовность…".

На наш вопрос: "Счастлив ли он сам?" Геннадий Садырович ответил утвердительно. Честно сказать, другого ответа мы и не ожидали.

Как отмечалось на юбилейных торжествах, Геннадий Базаров сразу заявил о себе, как неординарная личность. После окончания в 1967 году режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Я. Сегеля) в Москве он снял два фильма "Молитва" (1964 г.) и "Пауза" (1965 г.), которые привлекли внимание зрителей и критиков. А после того, как выпускник ВГИКа взялся экранизировать "Материнское поле" Чынгыза Айтматова, и сделал это с блеском, сохранив поэтический настрой и достоверность повести, о нем заговорили как о перспективном и талантливом режиссере. Кстати, за этот фильм он был удостоен специального диплома на кинофестивале Средней Азии и Казахстана.

Зрители буквально ломились на его знаменитые киноленты "Улица" (1972 г.) и "Зеница ока" (1976 г.) В это время кыргызское кино активно обращается к теме современности, особое внимание фокусируется на утверждении нравственных ценностей общества, отображении труда и подвигов советского человека, его богатом внутреннем мире.

80-е годы были, можно сказать, годами наивысшего творческого подъема Геннадия Базарова. На экраны выходят такие его художественные фильмы, как "Первый", "Приют для совершеннолетних", "Заговор", "Аномалия", "Карагыз", "Метаморфоза", "Исход", "Жаннат", "Нонсенс", "Ноктюрн", "Солёная долина". За фильм "Карагыз" кинорежиссер получил Гран-при Международного кинофестиваля и приз концерна "Мосфильм". В 90-е годы он увлекся игровыми короткометражными лентами - "День ангела", "Антракт", "Ночью". Широкую же популярность у зрителей получили полнометражные документальные картины "Айтматов" и "Сказ об искусстве".

С 2001 по 2004 год Геннадий Базаров возглавлял Национальную киноакадемию Кыргызстана, а с 2002 по 2004-й – и "Кыргызтелефильм". С 2004 года по сей день - он режиссер этой студии. И поклонники его таланта надеются увидеть его новые замечательные работы. Они очень нужны обществу.

В 1974 году кинорежиссеру присвоили звание заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, а в 1991 году он стал народным артистом. В 1976 году Геннадий Садырович был награжден орденом "Знак почета", а в 2003 году - орденом Манаса III степени. В 2013 году удостоен звания Лауреата Национальной кинопремии "Ак Илбирс" за выдающийся вклад в развитие кинематографа Кыргызстана.