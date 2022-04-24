Национальным банком презентована концепция "Цифрового сома"

В Кыргызстане при поддержке Министерства цифрового развития впервые прошел масштабный блокчейн форум "Цифровая грамотность 3.0". Об этом сообщает пресс-служба МЦР.

Организаторы форума бизнес-клуб "Предприниматель" при поддержке МЦР собрали лучших спикеров и экспертов из таких крупных компаний, как Bybit, Dexfin, Binance, EMCD и Whitebird, национальных цифровых экспертов из разных секторов и международных цифровых лидеров.

К Форуму привлечено внимание многих государственных органов, международных цифровых лидеров, предпринимателей, инвесторов, IT-специалистов и представителей креативной блокчейн индустрии, которые смогли обсудить перспективы развития и будущее майнинга в Кыргызстане.

Заведующий отделом по цифровому развитию администрации президента Кыргызстана Азамат Буржуев на открытии форума отметил, что государство поддерживает стремление блокчейн сообщества к тому, чтобы это стало легально и прозрачно на территории Кыргызстана.

"Данная технология позволяет существенно упростить различные процессы связанные с оказанием финансовых услуг. Планируется, что технология будет применяться в государственном управлении, что позволит добиться ее открытости и прозрачности в использовании государственных систем", - заметил Буржуев.

Депутат ЖК Дастан Бекешев в ходе дискуссии отметил, что данная площадка позволила поднять важные вопросы применения технологии блокчейн как инструменту эффективного управления и попросил обратить внимание на то, что на сегодняшний день в новом Налоговом кодексе Кыргызской Республики предусмотрен налог на майнинг.

В рамках форума Национальным банком была впервые презентована концепция "Цифрового сома". Айбек Султаналиев рассказал об основных положениях концепции цифрового сома, его преимущества и риски, влияние цифрового сома на рынок страны, а также рассказал о зарубежном опыте цифровых валют центральных банков.

"Национальный банк будет выполнять функции эмитента Цифрового сома – проводить ремиссию цифровых сомов, распространять их для всех участников и осуществлять открытие цифровых кошельков и распространение цифровых сомов коммерческим банкам, которые будут участниками платформы цифрового сома и проводить другие работы как владелец и оператор данной платформы", - пояснил он.

Участникам форума представилась возможность послушать таких спикеров, как: Владимир Смеркис (директор Binance в России и сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox), Василий Кулеш (директор по коммуникациям специализированного легального криптообменника Whitebird), Вячеслав Некрасов (директор по развитию крупнейшего майнинг-пула в Восточной Европе EMCD), Сергей Мариничев (комьюнити менеджер в крупнейшей и самой быстрорастущей криптовалютной бирже Bybit), Даниил Вартанов (программист, специалист по криптовалюте и блокчейн-технологии из Кыргызстана), Денис Смирнов (Liquidity Manager крупнейшего майнинг-пула в Восточной Европе EMCD) и Камил Брейха (соучредитель крупнейшей криптовалютой платформы в Чешской Республике Dexfin).

На форуме зарегистрировались более 400 участников, проведено около 10 тематических сессий и панельная дискуссия с представителями государственных органов, парламента и международных экспертов c разбором лучших практик. Ключевые тематики, которые были подняты на Форуме-это применение блокчейна в бизнесе и государственном секторе,перспективы развития и будущее майнинга в Кыргызстане, NFT и перспективы применения и развитие направления Play to Earn и Metaverse. Симбиоз цифровой экономики и мира компьютерных игр.