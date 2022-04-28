В работе Министерства экономики и коммерции выявлены финансовые нарушения

Счетной палатой Кыргызской Республики проведен аудит соответствия с применением элементов аудита эффективности деятельности Министерства экономики и коммерции за 2019-2020 годы. В результате выявлены нарушения и недостатки при расходовании средств - 128,6 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По материалам аудита отмечено, что, несмотря на рекомендации предыдущего аудита, допущено нерациональное использование бюджетных средств на приобретение авиабилетов бизнес-класса с превышением от стоимости билета на 152,8 тысячи сомов.

В подведомственном учреждении - Межрегиональном управлении за счет статьи "заработная плата" необоснованно выплачены денежные единовременные вознаграждения четырем работникам и материальная помощь.

Также, в нарушение постановления правительства от 30.12.2017 года №849 "О внесении изменений в некоторые решения правительства КР" допущены необоснованные выплаты премий за 2019 год в сумме 581,2 тысячи сомов и в 2020 году - 330,6 тысячи сомов.

По итогам заседания принято соответствующее постановление, объектам аудита направлены рекомендации Счетной палаты об устранении выявленных финансовых нарушений и недостатков в целях недопущения их в дальнейшей деятельности.