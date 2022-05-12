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Школьникам Туркменабада выставили ряд запретов на время летних каникул

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В Туркменабаде перед началом летних каникул с учащимися и их родителями проводятся беседы о том, как вести себя и что нельзя делать. Список запретов включает в себя несколько пунктов, некоторые из которых вызывают у родителей вопросы. Об этом сообщает издание turkmen.news.

Итак, во время летних каникул школьникам будет нельзя:

посещать кафе, бары и рестораны с одноклассниками или учениками других школ, равно как собираться у кого-то дома;

управлять автомобилем;

бесцельно слоняться по городу в свободное время или по вечерам;

взрывать петарды дома и в общественных местах;

употреблять алкоголь и психотропные вещества. Ранее turkmen.news публиковал большой материал о проблеме аптечной наркомании среди школьников. Подростки покупают препараты баралгин, бобенак, тропикамид или димедрол для получения наркотического воздействия;

посещать бесполезные сайты, делиться неподобающими фотографиями и видеоматериалами в мессенджерах IMO, Instagram, TikTok и видеосервисе Likee.

С родителей требуют соблюдения детьми правил поведения в школе и общественных местах, а также правильного ношения лицевых масок. Девушки должны "сохранять воспитанность", а к новому учебному году подготовить соответствующую форму: зеленое платье широкого покроя, зеленый пиджак, белые носки и черные туфли, зимой носить черное или темно-синее пальто. Волосы девушек должны быть заплетены в две косы и закрывать уши. Форма для мальчиков: белая рубашка, черные носки, черные брюки и пиджак, черная сумка, а зимой – черное пальто.

После прихода к власти Сердара Бердымухамедова отношение к внешнему виду женщин в Туркменистане заметно ужесточилось. По сообщениям из Ашхабада и некоторых велаятов, владельцам салонов красоты отныне запрещается проводить процедуры по удлинению ресниц,

увеличению губ и использованию накладных ногтей. Более того, женщинам запретили занимать переднее пассажирское сиденье в автомобилях.

Помимо этого, родители должны время от времени проводить беседы со своими детьми о недопустимости придерживаться другим религиозным течениям, пресекать участие в азартных играх, драках друг с другом или с ребятами из других школ, употреблять алкоголь, табак, насвай и "сигареты на воде" (видимо, имеются в виду вейпы или кальяны).

В Туркменистане школьные администрации на протяжении уже нескольких лет перед каждыми каникулами проводят подобные беседы и берут с родителей расписки, предупреждая их тем самым об ответственности за несоблюдение запретов. Перечень последних варьируется от школы к школе, от города к городу, от велаята к велаяту. В зимнее время года это запрещение выходить на улицу после 18 часов, посещать родственников в других городах.

Особое внимание в расписках уделяется требованию контролировать использование не по назначению мобильных телефонов и планшетов, чтобы "оградить детей от ненужной информации".

В начале 2022 года под запрет попали кроссовки, что было также отражено в родительских расписках.

Запреты в школах Туркменистана – это не нечто формальное: взяли с родителей расписки и на этом успокоились, - а это и удобный повод контролировать самих родителей. На собраниях часто выступают сотрудники МНБ и угрожают отцам и матерям приводом их детей в отделение полиции, а самих родителей штрафовать за нарушения запретов.

Представители спецслужб не брезгуют даже "шмоном" одежды детей, их портфелями и телефонами, чтением личной переписки и проверкой посещения сайтов. Контроль за внешним видом учащихся часто приводит к тому, что ученика выгоняют с урока и отправляют домой переодеться или переобуться.


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URL: https://www.vb.kg/417873
Теги:
Туркменистан
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