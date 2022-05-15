В Бишкеке отметили юбилей легенды кыргызского кино – Геннадия Базарова

Музей изобразительных искусств, где чествовали юбиляра, был переполнен. Вчера в нем собрался весь цвет кыргызской интеллигенции: режиссеры, актеры, ученые, политики, общественные и государственные деятели и многие другие. Больше сотни гостей пришли поздравить легенду нашего кинематографа – кинорежиссера, народного артиста Кыргызстана Геннадия Базарова с 80-летием. Его картины смотрят, любят, помнят и будут смотреть. Потому что они как витамин для души - жизненно необходимы. И сделаны, как говорится, по составу души.

"Есть такое понятие – жизнь в искусстве. Когда распался Союз, многие наши коллеги подались в бизнес, политику. Геннадий Садырович остался в своей профессии. Он не мог тогда снимать кино, но он сделал на телевидении авторскую программу "Альтернатива". Это было новшество на нашем ТВ. Передача пользовалась огромной популярностью, потому что сделал ее Мастер, как я называю своего учителя, - сказал vb.kg не менее известный кыргызский кинорежиссер, сценарист Актан Арым Кубат. – Геннадий Садырович был для меня примером во всем: как вести себя на площадке, как снимать, как работать с актерами. Я видел, как снимает мой учитель. И это была для меня самая лучшая практика. Он и сейчас остается для меня эталоном в кинематографии".

Очень метко и емко сказал о телепередаче "Альтернатива" декан медицинского факультета КРСУ, профессор Анэс Зарифьян:

"А еще сказать спешил

Нечто Главное такое,

Что лишало нас покоя,

Побуждало думать, жить,

Злом и ложью не грешить.

Не шагал ты, Гена, строем,

Находил своих Героев –

Редких, творческих людей.

И без вычурных затей,

Воспевал их ярко, живо,

Говоря: "Альтернатива

Есть, поверьте, господа,

Бездуховности всегда".

Генсекретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова вручила Геннадию Садыровичу медаль Чингиза Айтматова за номером семь, которой награждаются выдающиеся личности за заслуги перед родиной. Среди семерых ее обладателей значится теперь и имя юбиляра Геннадия Базарова.

"Чингиз Айтматов и Геннадий Садырович были близки по духу, по мировоззрениям, - добавила Ассоль Молдокматова. – Известно, что курсовые короткометражные фильмы "Молитва" и "Пауза" произвели неизгладимое впечатление на Чингиза Айтматова, который решил доверить 24-летнему студенту экранизацию своей повести "Материнское поле".

"Ваша аура, присутствие обогащают нас всех. Ваши картины несут заряд позитивной энергии. И с первых лент было понятно: в кино пришел очень большой мастер, художник-гуманист", - сказал экс-госсекретарь Осмонакун Ибраимов в приветствии юбиляру.

Как отметил кинорежиссер Тынай Ибрагимов, снявший просто потрясающий документальный фильм о Базарове, снимать было и легко, и сложно. Сложно прежде всего потому, что был большой объем материалов.

"То, что сделал Геннадий Садырович – это целый кладезь кыргызского кино. Наш фильм – это история кыргызского кино, история нашего чуда, которое творил и Базаров", - сказал он vb.kg.

К юбилею приурочена фотовыставка, на которой представлены лучшие работы известных фотохудожников Кыргызстана - Алимжана Жоробаева, Александра Федорова и Урмата Осмоева. Это – кадры из фильмов Базарова, моменты съемок, редкие минуты отдыха съемочной группы и другие интересные фото, рассказывающие о Мастере нашего кино.