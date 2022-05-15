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Требуются волонтёры на серию экспедиций по сбору и установке фотоловушек

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- Назгуль Абдыразакова
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С 25 мая по 25 июня ОФ "Фонд Илбирс" проведет работы по демонтажу и установке фотоловушек для съемки и охраны снежного барса и других животных в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил представитель фонда Заирбек Кубанычбеков.

"Вы получите: незабываемое внимание, опыт горно-полевых работ, возможность увидеть редких животных и растения нашей страны, свободный доступ в труднодоступные места, использование GPS и уроки по установке фотоловушек.

Польза от нас: помощь в проведении полевых работ, возможность поделиться знаниями и энтузиазмом и веселая компания.

Требования к соискателю: энтузиазм, хорошая физическая форма, выносливость и способность выдерживать большие высоты, одежда и обувь, подходящие для прогулок в горах, готовность жить в простых условиях. Каримат со спальником - дополнительный бонус. Остальное оборудование питание и транспорт будет финансироваться организаторами. С 25 мая по 5 июня требуется 3 волонтера для демонтажа фотоловушек в Нарынской области, а с 5 июня по 25 июня требуется 5 волонтеров для демонтажа и установки фотоловушек в Чуйской области. Даты будут подтверждены позже. Участие во всем периоде не обязательно, но лучше поприсутствовать хотя бы 5-7 дней. Если вы заинтересованы, вы можете оставить свой номер телефона или написать письмо" -говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/417992
Теги:
волонтерство, снежный барс, Кыргызстан
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