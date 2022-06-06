В школах Азербайджана введен обязательный предмет по робототехнике

В Азербайджане в 302 школах преподается новый предмет "STEAM", который сегодня развивается как один из основных международных трендов в образовании. Об этом редакции vb.kg рассказал координатор проекта "STEAM" Хафиз Тофиди.

По его словам, этот предмет сочетает в себе элементы естественных наук, технологии, инженерного искусства, творчества и математики (S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics).

"Начиная с 6 классов в 302 школах преподается этот предмет. Особенность этих уроков в том, что здесь дети учатся применять на практике знания из робототехники, инженерии и программирования. Для этого детям нужно знать основы информатики, кодирования, уметь пользоваться 3D-принтером, а также подручными материалами.

Помимо этого, есть Steam-центры, куда приходят сами ученики школ. Дело в том, что уроки по этому предмету идут два урока подряд и дети иногда не успевают что-то сделать. Поэтому они приходят с Steam-центры для дополнительной работы", - сказал Тофиди.

С какой целью детей обучают этому предмету?

"Это нужно для того, чтобы нашим школьникам было удобнее обучаться программированию. К примеру, был предмет информатики, но это было без практики. То есть детей учили языку программирования, но на практике они этого не применяли. Сейчас же они пишут программы, собирают роботов. То есть это важно, чтобы им было веселее и охотнее учиться программированию. Плюс наши уроки проводятся только в команде – каждый урок дети делятся на команды. Причем каждый день даются новые задания и они над ними работают. То есть там не только по робототехнике и программированию, а также по 3D-технологиям, по изготовлению дронов и так далее.

Потом после с 9-го класса они делятся по специальностям. Кто-то идет по дрон-технологиям, кто-то по искусственному интеллекту, кто-то по 3D-моделированию. У нас даже есть бионанотехнологии.

В дальнейшем мы планируем организовывать встречи, на которых старшеклассники смогут демонстрировать свои проекты инвесторам. У нас есть инкубационные центры, где они потом смогут реализовать эти проекты, в том числе, получая от государства какие-то дивиденды для своих проектов".

В заключение координатор проекта "STEAM" Хафиз Тофиди рассказал, что с 14 по 18 ноября этого года в Азербайджане пройдет турнир по робототехнике.

"На этот турнир приедут команды из 25 стран мира. Мы также приглашаем команды и из Кыргызстана", - отметил он.