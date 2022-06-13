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По факту ДТП с участием служебной машины ГУОБДД возбуждено уголовное дело

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- Жан Алиев
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Пресс-служба МВД сообщает, что 11 июня примерно в 20 часов 30 минут в дежурную часть в ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение о том, что на 12 километре автодороги Бишкек-Торугарт (на объездной автодороге) у села Ак-Кудук Ысык-Атинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марки Mercedes-Benz Daimler Chrysler и Daewoo Tico. Сообщалось, что имеются пострадавшие.

Первыми на месте ДТП оказались инспекторы УОБДД по ГУВД Чуйской области. По предварительным данным водитель служебной автомашины марки Mercedes-Benz Daimler Chrysler, двигаясь в восточную сторону, при осуществлении обгона совершил столкновение с автомашиной марки Daewoo Tico, двигавшейся в том же направлении. В результате водитель Mercedes-Benz Daimler Chrysler не справившись с управлением, съехал на обочину автодороги и проехав дальше через кусты, врезался в дерево.

В салоне автомашины марки Daewoo Tico находились водитель и пятеро пассажиров (от медицинской помощи отказались). Кроме того, в автомашине марки Mercedes-Benz тоже находились пассажиры. Двое пассажиров с травмами различной степени тяжести (имеются закрытые переломы) госпитализированы в медучреждение.

Автомашина марки "Mercedes-Benz Daimler Chrysler принадлежит ГУОБДД МВД. По данному факту проводится служебное расследование.

Следственная служба МВД рассмотрев материалы доследственной проверки, возбудила уголовное дело по статье 312 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств" УК КР. По факту ДТП назначена соответствующая экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели и другие лица. 12 июня 2022 года в рамках

уголовного дела осуществлялись следственные действия. Водитель автомашины марки "Mercedes-Benz daimler Chrysler" Б.Н. задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419199
Теги:
ГУВД, МВД, ДТП, ГУОБДД
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