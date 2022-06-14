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Родители выпавшего со второго этажа ребенка не имеют претензий к детсаду

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- Назгуль Абдыразакова
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УВД Ошской области прокомментировало ситуацию с ребенком, выпавшим со второго этажа дошкольного учреждения в Ноокатском районе Ошской области.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия установила, что 13 июня житель села Арбын сельского округа Кенеш Ноокатского района 25-летний Б.Т. около 11:10 отвел своего 4-летнего ребенка впервые в детский сад и передал директору. В 11.40 малыш вылез через окно и завис. Увидев ребенка, житель района 67- летний М.М. поймал мальчика.

Ребенку была назначена судебно-медицинская экспертиза, однако его родители отказались от прохождения экспертизы, заявив, что претензий к персоналу детского сада "Саламат" нет.

Данная информация зарегистрирована в электронном журнале информации Ноокатского РОВД.

По предварительным данным, детский сад "Саламат" работает с 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/419238
Теги:
детский сад, Ошская область, Кыргызстан, УВД
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