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Муктар Джумалиев освобожден от должности посла КР в Королевстве Бельгия

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- Анастасия Карелина
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Муктар Джумалиев освобожден от должности посла Кыргызстана в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Джумалиев Муктар Кабылбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов, Великом Герцогстве Люксембург и постоянного представителя Кыргызской Республики при Европейском союзе, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Организации Североатлантического договора (НАТО).


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URL: https://www.vb.kg/419869
Теги:
Бельгия, Нидерланды, Европейский союз, НАТО, Садыр Жапаров
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