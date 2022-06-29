Муктар Джумалиев освобожден от должности посла КР в Королевстве Бельгия

Муктар Джумалиев освобожден от должности посла Кыргызстана в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Джумалиев Муктар Кабылбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов, Великом Герцогстве Люксембург и постоянного представителя Кыргызской Республики при Европейском союзе, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Организации Североатлантического договора (НАТО).