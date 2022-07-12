Президент подписал указ о внедрении цифровых зеленых транзитных коридорах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О создании комплексной системы внедрения цифровых зеленых транзитных коридоров через территорию Кыргызской Республики в третьи страны". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президентаю

В настоящее время одним из важнейших направлений развития транзитного потенциала Кыргызской Республики является внедрение цифровых зеленых транзитных коридоров. Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, предусматривается, что одним из важнейших приоритетов развития является транспортно-логистическая интеграция и решение проблемы транспортной изолированности страны.

В целях развития транзитного потенциала КР и внедрения комплексной системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию Кыргызской Республики в третьи страны постановляется:

Определить, что основными направлениями развития транзитных коридоров являются ускорение перемещения товаров и транспортных средств, следующих транзитом через территорию Кыргызской Республики, путем модернизации пунктов пропуска и мест перегрузок и размещения транзитных товаров, а также цифровизации процессов, влияющих на перемещение транзитных товаров, разработка и внедрение системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок.

Определить ответственными органами за внедрение комплексной системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию Кыргызской Республики в третьи страны Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство цифрового развития, Министерство сельского хозяйства, Государственную таможенную службу, Пограничную службу ГКНБ.

Кабмину:

а) разработать и утвердить в двухмесячный срок комплексную программу системы внедрения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию КР в третьи страны, предусматривающую объединение сил и средств органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, к полномочиям которых отнесено решение вопросов по обеспечению цифровых зеленых транзитных коридоров;

б) определить до 31 августа 2022 года список пунктов пропуска, осуществляющих режим пропуска через цифровые зеленые транзитные коридоры, требования к оснащению пунктов пропуска и транспортных средств специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими режим пропуска через цифровые зеленые транзитные коридоры;

в) обеспечить запуск до 15 сентября 2022 года системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров международных мультимодальных, автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию Кыргызской Республики в третьи страны.

Министерствам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти КР, органам местного самоуправления и организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности предоставлять: