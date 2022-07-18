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В Лейлекском районе сотрудница детского сада наехала на шестерых детей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудница детского сада в Лейлекском районе на своем автомобиле наехала на шестерых детей. Травмы получили пятеро 2-летних и один 5-летний ребёнок. Один из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным пресс-службы, сотрудница детского сада решила переставить свою машину Hyundai Getz в тень и наехала на детей, которые там играли.

По данному факту в уголовном розыске Лейлекского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 312 УК КР (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В ходе следствия были назначены соответствующие экспертизы, и установлено, что 43-летняя А.А. не имела водительских прав, а ее автомобиль был доставлен на платную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/420567
Теги:
дети, детский сад, ДТП, Лейлекский район
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