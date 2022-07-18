В Лейлекском районе сотрудница детского сада наехала на шестерых детей

Сотрудница детского сада в Лейлекском районе на своем автомобиле наехала на шестерых детей. Травмы получили пятеро 2-летних и один 5-летний ребёнок. Один из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным пресс-службы, сотрудница детского сада решила переставить свою машину Hyundai Getz в тень и наехала на детей, которые там играли.

По данному факту в уголовном розыске Лейлекского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 312 УК КР (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В ходе следствия были назначены соответствующие экспертизы, и установлено, что 43-летняя А.А. не имела водительских прав, а ее автомобиль был доставлен на платную стоянку.