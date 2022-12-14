Кому в Кыргызстане мешают праворульные такси?

Автомобили с правым рулем не дают кыргызским властям покоя. То их хотят запретить совсем, то – частично. То разрабатывают соответствующий законопроект, то отменяют. Запретители ссылаются на некую страшную статистику, согласно которой четверть всех ДТП в Кыргызстане совершается именно с участием праворульных авто.

Четверть – это не бОльшая часть и даже не половина. И это совсем не повод так уж сильно их пугаться.

Машины с правым рулем – японские. По своим техническим характеристикам – даже с солидным возрастом и пробегом – превосходят традиционные для нашей страны "леворульки". Кроме того, праворульные, как правило, доступнее, потому что дешевле.

"С ростом благосостояния люди сами перестанут покупать такие автомобили", - наивно рассуждает кое-кто из депутатов. Вряд ли перестанут! Во-первых, "япошки" надежнее и комфортнее, а во-вторых, рост благосостояния кыргызстанцев – это пока еще нечто из области фантастики.

В 2015 году введен запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем.

В 2018 году была попытка запретить использовать такие машины (уже зарегистрированные) в коммерческих целях. То есть хочешь ездить на "праворульке" - езди, главное – не таксуй.

Общественность тогда сильно возмутилась, МВД законопроект отозвало, признав, что он нуждается в доработке. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков пообещал, что, по крайней мере, до 2020 года праворульные такси трогать никто не будет…

И вот под конец 2022-го, видимо, время пришло.

Теперь всех таксистов хотят обязать получать лицензию. У владельцев машины с правым рулем получить лицензию нет никаких шансов.

Начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов отметил, что это непопулярное решение принято в целях сокращения количества ДТП и наведения порядка в этой сфере. Какой именно порядок и в какой сфере он собирается наводить, а главное – при чем здесь правый руль – начальник не объяснил. Но внял просьбам депутатов и согласился отсрочить вступление в силу этого закона примерно на полгода.

За полгода, по его разумению, таксисты вполне смогут пересесть на леворульные автомобили. Есть ли у них на это деньги – начальнику неинтересно. А между тем в таксисты идут отнюдь не бизнесмены с толстыми кошельками. Идут люди, надеющиеся заработать хоть что-то на прокорм семьи. С введением запрета на праворульные половина таксистов останутся без работы. Кому от этого будет хорошо?

Уволенным таксистам хорошо не будет точно. Для потенциальных пассажиров тоже наступят не лучшие времена: таксопарк сократится вдвое, цены автоматически взлетят, и очень многим поездки на такси станут не по карману.

Во всем мире водители – самый сплоченный и организованный профсоюз. Когда они объединяются для того, чтобы добиться каких-то целей – общество начинает лихорадить. Некоторые российские аналитики пишут, что если и произойдет в стране новая революция – старт ей дадут именно забастовки таксистов. И отсылают читателей к цветной революции в Сербии, которая в 2000 году завершилась низложением югославского президента Слободана Милошевича.

Начало той революции, между прочим, положила хаотичная забастовка водителей…

Когда наши, кыргызские таксисты выходят на митинги, протестуя, например, против высоких штрафов за нарушения ПДД, - идти у них на поводу, разумеется, не следует. Когда выступают против техосмотра – тем более. Но если речь идет о праворульных авто – к просьбам таксистов надо бы прислушаться. Пока эти просьбы не переросли в настойчивые требования.

По сути, абсолютно правы те, кто говорит, что аварийность на наших дорогах не зависит от расположения руля. И, выдавая лицензию на занятие пассажироперевозками, надо основательно проверять и водителя, и его автомобиль. Водителя – на предмет стажа, знания правил дорожного движения, состояния здоровья – как физического, так и психического. Автомобиль – на предмет технической исправности. А где у него руль – слева, справа или посредине – совершенно не принципиально.