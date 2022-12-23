В Туркменистане появился новый город Аркадаг

Строящемуся в Туркменистане новому административному центру Ахалской области присвоили название Аркадаг - в честь бывшего президента республики, ныне главы Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова.

Соответствующее постановление принял Меджлис (нижняя палата) Милли Генгеша, "учитывая пожелания жителей Ахалского велаята и других регионов страны, а также предложения общественных организаций", - передает ИА "Фергана".

Имя Гурбангулы Бердымухамедова присвоили детскому оздоровительному центру и Монументу искусства в центральном парке Аркадага.

Международной академии коневодства присвоено имя Аба Аннаева (двоюродный дед экс-главы государства), а профессиональному педагогическому учебному заведению имя Бердымухамеда Аннаева (дед экс-президента).

Старт строительству Аркадага был дан в апреле 2019 года. Город возводится в два этапа, сдача первой очереди запланирована на декабрь. По планам это должен быть смарт-сити – "умный город". Здесь организуют движение электробусов и электромобилей, появятся солнечные батареи, ветрогенераторы.

В начале декабря текущего года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИД республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как "самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе".

Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.

В 1993 году город Красноводск переименовали в Туркменбаши в честь на тот момент действующего президента страны Сапармурата Ниязова.

Источник: asiaplustj.info