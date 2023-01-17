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В Кемине бухгалтеры за 6 лет похитили из школы 10 млн сомов

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- Бактыгуль Акжолова
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В ходе проведенных мероприятий, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в системе образования, установлена существующая с 2016 года по настоящее время устойчивая схема вывода и хищения бюджетных денежных средств в отделе образования Кеминского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, должностные лица, не ставя в известность учителей отдаленных среднеобразовательных учреждений, на их установочные данные открывали счета в банках "Бай тушум", "РСК Банк" и т.д., через которые под видом оплаты за якобы предоставленные ими услуги переводились и далее обналичивались денежные средства. Выявлены учителя школ, которым не было известно, что они имеют расчетные счета в указанных банках, а также о снятии с этих счетов больших сумм денежных средств.

В свою очередь, со счетов в банкоматах денежные средства снимались со стороны главного бухгалтера Д.М., а также расчетного бухгалтера К.Э.

С целью установления нанесенного ущерба в рамках досудебного производства СО ГКНБ КР была инициирована аудиторская проверка специалистами Министерства финансов, где по предварительным результатам выявленный ущерб составил 10 млн сомов.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ст.337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/426316
Теги:
Кеминский район, коррупция, школа, деньги
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